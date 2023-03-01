В Греции лоб в лоб столкнулись два поезда: 32 человека погибли, еще 85 - ранены

Утром в среду, 1 марта, на севере Греции пассажирский поезд, в котором находились сотни человек, лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым. В результате аварии на железной дороге 32 человека погибли, еще по меньшей мере 85 получили ранения. Число жертв вероятно возрастет.
Пассажирский поезд перевозил 350 человек. Он следовал из Афин в Салоники. О лобовом столкновении товарного поезда и пассажирского IC 62 сообщила греческая железнодорожная частная компания Hellenic Train. Авария произошла примерно в 380 километрах к северу от Афин - возле небольшого городка Темпи, сообщают издание Associated Press, Bloomberg и NEXTA.
Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, по меньшей мере три загорелись после удара.
По словам людей, находившихся в пассажирском поезде, после удара их вагон начал вращаться, прежде чем перевернулся.
"Это были 10 кошмарных секунд с огнем, из-за дыма мало что было видно", – сказал один из пассажиров.
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Некоторые пассажиры смогли выбраться без серьезных травм. Около 200 пассажиров благополучно доставлены в Салоники.
Пока что неизвестно, что стало причиной столкновения двух поездов.
Украинские дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди пострадавших в результате столкновения поездов в Греции.
"Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции", - написал в Twitter спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Он добавил, что для получения помощи следует обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Афинах по телефону +30 6932 765 606.
Как сообщал Главред, в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области пассажирский поезд протаранил грузовик.
В Полтавской области возле станции Решетиловка произошло столкновение поезда с грузовиком, который перевозил комбайн. В результате происшествия пострадала дежурная по железнодорожному переезду – женщину госпитализировали.
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