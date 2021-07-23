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На Закарпатье пассажирский поезд протаранил фуру: много пострадавших

23 июля 2021, 16:41

На месте аварии работают правоохранители и специальные службы.

  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця
  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця
  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця
  • Поезд протаранил грузовик
    Поезд протаранил грузовик Укрзализныця

В селе Рокосово Хустского района Закарпатской области 23 июля пассажирский поезд протаранил грузовик. На месте ДТП уже работают следователи.

Как сообщил директор филиала Укрзализныци Александр Петровский, пострадали двое пассажиров поезда.

"В ДТП попал поезд "Киев-Солотвино", в котором ехали 254 пассажиров. В аварии пострадали двое пассажиров, им понадобилась помощь медиков. При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на колею, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов", — сообщили в Укрзализныце, передает ТСН.

В результате аварии пострадали 5 человек.

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"Известно в настоящее время о трех пострадавших - это водитель грузовика и двое пассажиров. Они госпитализированы в больницу", - сообщил официальный представитель Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип, передает Укринформ.

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Позже стало известно о еще двух пострадавших.

Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино — Киев дизель-поездом будет доставлено на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины.

На месте аварии работают правоохранители и специальные службы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Дарницком районе Киева произошло жуткое смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Товарный поезд на скорости раздавил ВАЗ. Погиб человек.

ДТП Укрзализныця пассажирские поезда
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