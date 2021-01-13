В США на кону судьба Трампа: в Конгрессе рассматривают импичмент

В США начали рассматривать импичмент Трампа / Reuters

В среду, 13 января, Палата представителей Конгресса США начала рассматривать вопрос об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

Предполагается, что в течение часа конгрессмены обсудят порядок дебатов об отстранении главы государства, затем в течение двух часов пройдут дебаты об импичменте, сообщает CNN.

Речь о резолюции, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Предварительно, голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 22:00 по Киеву.

Отметим, ранее Палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от власти с применением 25-й поправки к Конституции США.

За принятие резолюции выступили 223 члена палаты, против проголосовали 205, восемь – воздержались.

При этом Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

Справка. В США поправку 25 к Конституции приняли после убийства Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.

Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее: