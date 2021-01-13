В США на кону судьба Трампа: в Конгрессе рассматривают импичмент

Голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 22:00 по Киеву.
В среду, 13 января, Палата представителей Конгресса США начала рассматривать вопрос об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.
Предполагается, что в течение часа конгрессмены обсудят порядок дебатов об отстранении главы государства, затем в течение двух часов пройдут дебаты об импичменте, сообщает CNN.
Речь о резолюции, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Предварительно, голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 22:00 по Киеву.
Отметим, ранее Палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу Белого дома Дональда Трампа от власти с применением 25-й поправки к Конституции США.
За принятие резолюции выступили 223 члена палаты, против проголосовали 205, восемь – воздержались.
При этом Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.
Справка. В США поправку 25 к Конституции приняли после убийства Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.