В Венгрии объяснили, почему прекратили транзит газа через Украину

По словам Сийярто, Венгрия самостоятельно принимает подобные решения.
Венгрия решила отказаться от поставок газа через Украину, тем самым способствуя энергетической безопасности своей страны.
Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.
"Мы знаем, что маршрут, который использовался через Украину, требует серьезной реконструкции, которая не имела места. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны", — сказал министр.
По словам Сийярто, Венгрия самостоятельно принимает подобные решения, и "никто не имеет права вмешиваться" в их суверенитет.
Читайте такжеТранзит газа в Венгрию через Украину полностью прекращен
Газовый спор Украины и Венгрии
27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.
Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.
Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.