В Венгрии объяснили, почему прекратили транзит газа через Украину

Венгрия отказалась от поставок газа через Украину / УНИАН

Венгрия решила отказаться от поставок газа через Украину, тем самым способствуя энергетической безопасности своей страны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.

"Мы знаем, что маршрут, который использовался через Украину, требует серьезной реконструкции, которая не имела места. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны", — сказал министр.

По словам Сийярто, Венгрия самостоятельно принимает подобные решения, и "никто не имеет права вмешиваться" в их суверенитет.

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Газовый спор Украины и Венгрии

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Кроме того, украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.