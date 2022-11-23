"Ваша очередь жить при свечах": академик РФ обвинил украинцев - "не могут без туалетной бумаги"

Арнольд Тулохонов / Pixabay, сайт Тулуна

Бывший российский сенатор от Бурятии, академик РАН Арнольд Тулохонов обвинил украинцев в том, что они не могут жить без элементарных благ цивилизации.

Свои умозаключения бурятский академик изложил в открытом письме, которое приводит издание Дождь.

В частности, Тулохонов считает, что между РФ и Украиной "братство" исчезло после развала СССР.

Кроме того, ему также не понравилось, что украинцы, как он утверждает, "не могут жить" без туалетной бумаги и хамона.

"Мы, сибиряки, привыкли жить без особого достатка... Мой учитель академик В.А.Коптюг в тяжелые 90-е годы говорил, что россияне при необходимости могут купить мешок картошки и сахара, заготовить дрова, сами отремонтировать любой прибор и жить дальше. Совсем другие потребности у наших противников, которые не могут жить без туалетной бумаги, хамона, камамбера. Теперь ваша очередь жить при свечах и жечь костры", - добавил Тулохонов.

Ранее сообщалось о том, что в Бурятии, откуда идет поток живой силы на войну в Украине, разгорелся настоящий бунт из-за высоких потерь оккупантов.

Жены "боевых бурятов" записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с требованием вернуть их мужей домой.

Отмечается, что военных из Бурятии отправили на войну в Украине обманом. Военные отправились в январе на "учения" и сейчас находятся в Украине, сообщила одна из участниц Вера Партилхаева.

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