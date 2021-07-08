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"Венгры - самый коренной народ Украины": глава МИД Венгрии сделал скандальное заявление

8 июля 2021, 08:30
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Несмотря на переговоры с украинским министром иностранных дел Кулебой, прорыва в отношениях Будапешта и Киева достичь так и не удалось, сказал Петер Сийярто.

Сийярто
Петер Сийярто / УНИАН

Сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает портал Известия.

Руководитель венгерской дипломатии утверждает – в его словах совсем немного преувеличений, поскольку венгерский народ живет на Закарпатье на протяжении многих веков. Есть люди, которые родились и проживали в одном городе, были гражданами пяти различных стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии, подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства рассказал - Киев не желает включать венгров в список коренных народов Украины. Хотя именно это могло бы быть решением проблемы с положением мадьярского меньшинства в стране. Несмотря на постоянные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, прорыва в отношениях Будапешта и Киева достичь так и не удалось, резюмировал Сийярто.

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Напомним, в ноябре 2020 года в Закарпатской области новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги хором исполнили гимн Венгрии.

Позднее Служба безопасности Украины начала проверять информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

В декабре 2020 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского Союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

Венгрия Петер Сийярто венгры Закарпатья новости Украины
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