Громкий законопроект о дровах: чем пугали украинцев и что решил Зеленский

Украинцам пришлось бы доказывать, что их дрова "в законе", при помощи документов, чеков и разрешений от местных властей.

https://glavred.info/analytics/shtrafy-ili-tyurma-za-hranenie-drov-o-chem-skandalnyy-zakon-i-chto-grozit-ukraincam-10611620.html Ссылка скопирована

Украинцам хотели разрешить хранить лишь 15 кубов дуба или 30 кубов сосны / Главред

Пресловутый законопроект о дровах стал одной из наиболее обсуждаемых тем среди украинцев. Инициативу декларировали как меры, направленные на борьбу с черными лесорубами, однако и людям, которые запасаются дровами в особо крупных объёмах, могла грозить уголовная ответственность. Проще говоря, на дрова понадобились бы документы, а тех, кто в условиях войны и сложной из-за ударов российских оккупантов ситуации с энергетикой запасся ими на пару сезонов, могли посетить правохранители.

Однако инициатива Рады провалилась. В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский не будет подписывать спорный и скандальный законопроект.

Почему "дровяной" законопроект вызвал такой резонанс, что говорят его авторы, какие последствия грозили украинцам и что решил Зеленский, разбирался Главред.

видео дня

Что известно о законопроекте про дрова

Верховная Рада приняла законопроект №9665 еще 10 октября. Документ прошел все этапы и был направлен на подпись президенту. Но глава государства в итоге решил его не подписывать.

По задумке парламентариев, закон должен был помочь борьбе с черными лесорубами и усилить ответственность за незаконное хранение древесины. Также потребность документа продиктована необходимостью адаптации национального законодательства к европейскому.

Как украинцев пугали штрафами и уголовными сроками за хранение дров

Законопроект предполагал следующее: если "незадекларированных" дров больше, чем на 30 000 гривен, можно нарваться на штраф в размере от 34 000 грн. В случае серьезного ущерба гражданину могла грозить уголовная ответственность в виде заключения под стражу на срок до 5 лет.

Законопроект о дровах подвергся серьезной критике в украинском обществе / Коллаж: УНИАН, ua.depositphotos.com

Умышленное уничтожение деревьев и кустарников, повлекшее тяжкие последствия, могло привести к уголовной ответственности на срок от 7 до 10 лет.

Законопроект о дровах – пример необдуманного решения, сказал Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, прежде чем принять документ, нужно было подумать о том, как инициатива будет реализовываться в текущих условиях.

"Парламентариям следовало бы понимать, что даже если этот законопроект принят в рамках адаптации нашего законодательства к европейскому, надо сначала обратить внимание на рекомендации, которыми сопровождаются подобные законодательные инициативы. Но у нас все-таки любят выбирать самые жесткие варианты, не учитывая необходимость переходного периода, обстоятельств в стране и других аспектов", - отметил Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Как Рада предлагала подтвердить, что дрова "в законе"

Чтобы подтвердить законное происхождение дров, украинцам, согласно принятому парламентом законопроекту, понадобилось бы предъявить ряд подтверждений:

чек или накладную от продавца дров;

разрешение на заготовку дров от органов местной власти;

документ о покупке дров на официальных лесоскладах.

Где хотели разрешить рубить деревья на дрова

В ответ на резонанс один из авторов нашумевшего законопроекта депутат от Слуги народа Максим Павлюк решил прокомментировать суть документа. По его словам, текст предполагал, что если дрова принадлежат человеку или его семье, он мог это сделать и без документов.

Как говорил политик, происхождение древесины достаточно было доказать путем предоставления фотографий или объяснениями соседей.

Парламентарии предлагали требовать от украинцев документы, чтобы подтвердить законное происхождение дров / ua.depositphotos.com

Какие объемы дров можно было бы хранить без нарушения закона

По словам народного депутата, депутаты предлагали хранить без документов 30 кубометров сосновых дров или 15 кубометров дубовых дров.

"Другими словами, для лица не было бы никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже немного с запасом", - уверяет Павлюк.

Кто такой Максим Павлюк? Максим Васильевич Павлюк (род. 3 июня 1992, с. Горишние Шеровцы, Заставнивский район, Черновицкая область) - украинский прокурор, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Википедия.

Когда наступала уголовная ответственность

Также депутат уточнил, что уголовная ответственность гражданину грозила в том случае, если он хранил бы от 30 кубометров дров без документов. Согласно оценкам парламентария, на 5 месяцев отопления жилого дома уходит до 10 кубометров.

Закон о дровах планировали запустить после начала подготовки к следующему отопительному сезону – соавтор законопроекта / ua.depositphotos.com

Зеленский не будет подписывать законопроект о дровах

Президент не подпишет законопроект о дровах, а время на вето по техническим причинам уже истекло, сказал советник главы государства Дмитрий Литвин вечером, 5 ноября, на фоне бурной волны обсуждения инициативы.

"Президент не будет подписывать этот закон", - подчеркнул чиновник.

Законопроект о дровах явно не к месту – эксперт

Принятый Радой законопроект, который решил не подписывать Зеленский, мог привести к ряду проблем, считает Тарас Загородний. Украинцы, которые массово заготавливают дрова перед холодной зимой, были бы возмущены, а цены на дрова бы выросли.

Законопроект задумывался для борьбы с черными лесорубами, говорит Максим Павлюк / Соцсети

"Причем очевидно, что формулировки законопроекта могли привести, в первую очередь, к злоупотреблениям работников правоохранительных органов в отношении граждан и тех, кто занимается заготовкой древесины – лесопилок и предприятий, связанных с этой сферой", - сказал аналитик.

"Закон не должен действовать в период военного времени"

Решение Зеленского не подписывать закон вполне обоснованное. В законопроект должны быть внесены изменения, связанные со сроками его вступления в силу, полагает Тарас Загородний. Такой закон не должен работать в военное время.

Закон о дровах сейчас не к месту, он не должен работать в военное время – Тарас Загородний / УНИАН

"В законопроекте должен присутствовать четкий порядок, когда он должен вступать в действие. Безусловно, такой закон не должен действовать в период военного времени. Даже в том случае, если у Украины есть определенные обязательства перед Европейским Союзом... На мой взгляд, в сложившейся ситуации лучшее, что может сделать президент – не подписывать законопроект. Иначе все шишки из-за такого документа посыплются на него", - говорит эксперт.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред