Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Громкий законопроект о дровах: чем пугали украинцев и что решил Зеленский

Андрей Ганжа
6 ноября 2024, 13:47
597
Украинцам пришлось бы доказывать, что их дрова "в законе", при помощи документов, чеков и разрешений от местных властей.
дрова
Украинцам хотели разрешить хранить лишь 15 кубов дуба или 30 кубов сосны / Главред

Пресловутый законопроект о дровах стал одной из наиболее обсуждаемых тем среди украинцев. Инициативу декларировали как меры, направленные на борьбу с черными лесорубами, однако и людям, которые запасаются дровами в особо крупных объёмах, могла грозить уголовная ответственность. Проще говоря, на дрова понадобились бы документы, а тех, кто в условиях войны и сложной из-за ударов российских оккупантов ситуации с энергетикой запасся ими на пару сезонов, могли посетить правохранители.

Однако инициатива Рады провалилась. В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский не будет подписывать спорный и скандальный законопроект.

Почему "дровяной" законопроект вызвал такой резонанс, что говорят его авторы, какие последствия грозили украинцам и что решил Зеленский, разбирался Главред.

видео дня

Что известно о законопроекте про дрова

Верховная Рада приняла законопроект №9665 еще 10 октября. Документ прошел все этапы и был направлен на подпись президенту. Но глава государства в итоге решил его не подписывать.

По задумке парламентариев, закон должен был помочь борьбе с черными лесорубами и усилить ответственность за незаконное хранение древесины. Также потребность документа продиктована необходимостью адаптации национального законодательства к европейскому.

Как украинцев пугали штрафами и уголовными сроками за хранение дров

Законопроект предполагал следующее: если "незадекларированных" дров больше, чем на 30 000 гривен, можно нарваться на штраф в размере от 34 000 грн. В случае серьезного ущерба гражданину могла грозить уголовная ответственность в виде заключения под стражу на срок до 5 лет.

Верховная Рада, дрова
Законопроект о дровах подвергся серьезной критике в украинском обществе / Коллаж: УНИАН, ua.depositphotos.com

Умышленное уничтожение деревьев и кустарников, повлекшее тяжкие последствия, могло привести к уголовной ответственности на срок от 7 до 10 лет.

Законопроект о дровах – пример необдуманного решения, сказал Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, прежде чем принять документ, нужно было подумать о том, как инициатива будет реализовываться в текущих условиях.

"Парламентариям следовало бы понимать, что даже если этот законопроект принят в рамках адаптации нашего законодательства к европейскому, надо сначала обратить внимание на рекомендации, которыми сопровождаются подобные законодательные инициативы. Но у нас все-таки любят выбирать самые жесткие варианты, не учитывая необходимость переходного периода, обстоятельств в стране и других аспектов", - отметил Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Как Рада предлагала подтвердить, что дрова "в законе"

Чтобы подтвердить законное происхождение дров, украинцам, согласно принятому парламентом законопроекту, понадобилось бы предъявить ряд подтверждений:

  • чек или накладную от продавца дров;
  • разрешение на заготовку дров от органов местной власти;
  • документ о покупке дров на официальных лесоскладах.

Где хотели разрешить рубить деревья на дрова

В ответ на резонанс один из авторов нашумевшего законопроекта депутат от Слуги народа Максим Павлюк решил прокомментировать суть документа. По его словам, текст предполагал, что если дрова принадлежат человеку или его семье, он мог это сделать и без документов.

Как говорил политик, происхождение древесины достаточно было доказать путем предоставления фотографий или объяснениями соседей.

дрова
Парламентарии предлагали требовать от украинцев документы, чтобы подтвердить законное происхождение дров / ua.depositphotos.com

Какие объемы дров можно было бы хранить без нарушения закона

По словам народного депутата, депутаты предлагали хранить без документов 30 кубометров сосновых дров или 15 кубометров дубовых дров.

"Другими словами, для лица не было бы никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже немного с запасом", - уверяет Павлюк.

Кто такой Максим Павлюк?

Максим Васильевич Павлюк (род. 3 июня 1992, с. Горишние Шеровцы, Заставнивский район, Черновицкая область) - украинский прокурор, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Википедия.

Когда наступала уголовная ответственность

Также депутат уточнил, что уголовная ответственность гражданину грозила в том случае, если он хранил бы от 30 кубометров дров без документов. Согласно оценкам парламентария, на 5 месяцев отопления жилого дома уходит до 10 кубометров.

1730836284-5530.jpg
Закон о дровах планировали запустить после начала подготовки к следующему отопительному сезону – соавтор законопроекта / ua.depositphotos.com

Зеленский не будет подписывать законопроект о дровах

Президент не подпишет законопроект о дровах, а время на вето по техническим причинам уже истекло, сказал советник главы государства Дмитрий Литвин вечером, 5 ноября, на фоне бурной волны обсуждения инициативы.

"Президент не будет подписывать этот закон", - подчеркнул чиновник.

Законопроект о дровах явно не к месту – эксперт

Принятый Радой законопроект, который решил не подписывать Зеленский, мог привести к ряду проблем, считает Тарас Загородний. Украинцы, которые массово заготавливают дрова перед холодной зимой, были бы возмущены, а цены на дрова бы выросли.

Максим Павлюк
Законопроект задумывался для борьбы с черными лесорубами, говорит Максим Павлюк / Соцсети

"Причем очевидно, что формулировки законопроекта могли привести, в первую очередь, к злоупотреблениям работников правоохранительных органов в отношении граждан и тех, кто занимается заготовкой древесины – лесопилок и предприятий, связанных с этой сферой", - сказал аналитик.

"Закон не должен действовать в период военного времени"

Решение Зеленского не подписывать закон вполне обоснованное. В законопроект должны быть внесены изменения, связанные со сроками его вступления в силу, полагает Тарас Загородний. Такой закон не должен работать в военное время.

Тарас Загородний
Закон о дровах сейчас не к месту, он не должен работать в военное время – Тарас Загородний / УНИАН

"В законопроекте должен присутствовать четкий порядок, когда он должен вступать в действие. Безусловно, такой закон не должен действовать в период военного времени. Даже в том случае, если у Украины есть определенные обязательства перед Европейским Союзом... На мой взгляд, в сложившейся ситуации лучшее, что может сделать президент – не подписывать законопроект. Иначе все шишки из-за такого документа посыплются на него", - говорит эксперт.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Верховная Рада законопроект Тарас Загородний
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

15:33Политика
У Лаврова разразились "условием" России для Трампа по Украине

У Лаврова разразились "условием" России для Трампа по Украине

15:07Мир
Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США

Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США

15:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Гороскоп на завтра 7 ноября: Девам - удивительная удача, Стрельцам - грандиозный куш

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Влупил почти 6-балльный шторм: к Украине приближается еще несколько магнитных бурь

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

Последние новости

15:45

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

15:33

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

15:27

Речь идет о сотнях тысяч гривен: Генштаб раскрыл стоимость подготовки солдата

15:25

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

15:22

Трамп не фанат Путина: что нас ждет после выборовмнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:15

Ничего не порвется: мужчина показал, как правильно вскрывать конвертВидео

15:07

У Лаврова разразились "условием" России для Трампа по Украине

15:06

Провал Харрис и угроза узурпации власти: что известно о результатах выборов в США

14:58

Мелания Трамп появилась в старом платье в день выборов в США - детали

Реклама
14:49

Армия КНДР вступает в бои с ВСУ: в Южной Корее сделали срочное заявление

14:44

Загадка для самых умных: надо найти пропущенное число за 14 секунд

14:35

Пристегиваем ремни безопасности: чего ждать от второго срока Трампамнение

14:28

РФ готовит наступление на 2 крупных города: сможет ли враг реализовать задуманное

14:17

Первый неловкий момент президента: Мелания отказалась целовать Трампа на публикеВидео

14:15

Два шага для Украины: нардеп сделал прогноз по войне после победы Трампа

14:11

Почему ВСУ создают новые бригады вместо пополнения старых: ответ Генштаба

13:53

Сильных и борзых всегда поддерживают: чего ждать от Трампа?мнение

13:52

Удача исчезнет на целый год: что категорично нельзя делать 7 ноября - приметы

13:47

Громкий законопроект о дровах: чем пугали украинцев и что решил Зеленский

13:43

Что изменится для Украины после победы Трампа: в Politico раскрыли детали

Реклама
13:32

"Новая реальность для украинцев": эксперт озвучил планы Трампа относительно войны

13:28

Китай обеспокоен войсками КНДР в РФ: у Пекина есть веская причина – The Guardian

13:16

Враг оккупировал за октябрь наибольшую территорию Украины за год - Deep State

12:55

Трамп может дать Украине все необходимое: неожиданный сценарий завершения войны

12:53

Ударит ли Трамп по центру Москвы после победы на выборах: ответ Кулебы

12:16

У Путина отреагировали на триумф Трампа на выборах в США

12:16

"Правило двух стен не спасет": РФ опасно модернизировала "Шахеды" - что известно

11:50

Украинские беспилотники атаковали порт в Каспийске: что могли поразить ВСУ

11:41

Отправка войск КНДР на войну с Украиной: СМИ узнали, что Пхеньян получит от РФ

11:32

Россия усиливает террор: что придумал враг для новых атак на Украину - Криволап

11:26

Трамп побеждает на выборах: в CNN узнали, что будут делать у Харрис

10:40

Украина "втягивает Варшаву в войну": в МИД жестко ответили на обвинения Польши

10:38

Сразу после выборов Трамп намекнул, что собирается делать с войной в УкраинеВидео

10:28

Об этом догадываются единицы: почему автомобильные шины черные

10:13

Зеленский поздравил Трампа с победой и сделал заявление

10:11

Контроль над Сенатом США перейдет к республиканцам: чем это выгодно ТрампуВидео

09:46

Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США

09:40

Тысячи россиян уничтожены: Сырский раскрыл потери армии РФ в Курской области

09:33

Трамп позвонит Путину, а в 2025 году начнутся переговоры о мире - CNBC

09:02

Илона Гвоздева поправилась на 13 кг - сколько она теперь весит

Реклама
08:59

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:56

Украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров: в Дегестане прогремели взрывы

08:50

Трамп во второй раз становится президентом США – СМИВидео

08:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

08:19

"Другая женщина": как сейчас выглядит Слава Каминская

08:17

Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

08:01

Республиканцы по первым результатам получают большинство в Конгрессе США - BBC

07:55

ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра - ISW

07:05

Где на картинке призрак: загадку за 6 секунд разгадают только самые сообразительные

06:57

Вероятность победы 89%: в NYT дали прогноз, кто победит на выборах в США

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять