Коллапс не за горами. Как 10 тысяч больных в день и нехватка медиков загонят Украину в угол

Через две недели ситуация с коронавирусом в Украине может полностью выйти из-под контроля/ УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Украине окончательно выходит из-под контроля властей - последние дни фиксируется более пяти тысяч случаев заражения, количество смертей в сутки подбирается к показателю в сто жертв, а страна уже стремительно ворвалась в десятку стран с наиболее быстрыми темпами распространения, и, кажется, задержится там надолго.

Кривая роста демонстрирует, что вирус распространяется по Украине, не встречая практически никакого сопротивления.

Украинцы вовсю опасаются повторного локдауна, а чиновники собирают экстренные совещания и обсуждают возможность введения режима чрезвычайного положения. Когда это может произойти и к чему готовиться украинцам – узнавал Главред.

Готовятся к "удаленке"

Как и предупреждали ряд медиков, одними из первых ковиду подвергаются школьники и студенты – только в Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, на дистанционном обучении из-за выявленных случаев находятся 501 класс в 173-х школах и 62 группы в детских садах. К слову, 8 октября в Киеве закрылся уже и первый университет - КНУ имени Тараса Шевченко из-за вспышки COVID-19 был вынужден закрыть корпуса на карантин, а студентов перевести на онлайн-обучение.

Читайте также"Закроют всё": почему эксперты предрекают школам тотальный карантинКак рассказал в комментарии Главреду проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров , на данный момент вуз, согласно законодательству о борьбе с коронавирусом в Украине закрылся только на две недели, то есть до 23 октября.

"Мы приняли решение, что на две недели полностью переходим в онлайн. После этого будем смотреть – если ситуация улучшиться, мы снова вернемся в аудитории, соблюдая все требования, которые определены главным санитарным врачом", - рассказал Бугров. В то же время, по его словам, в вузе обсуждаются различные сценарии, вплоть до полного перехода на дистанционное обучение на более длительный срок.

"Этих сценариев несколько – у нас весной уже был опыт сдачи выпускных экзаменов онлайн, но пока мы говорим о карантине только до 23 октября", - отметил Бугров.

Похоже, что примеру КНУ имени Тараса Шевченко уже в следующий четверг последуют не только другие университеты, но и школы. В воскресенье поздно вечером глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет рассказал о намерении перевести вузы на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября, а школьников досрочно отправить на каникулы с 15-го по 30 октября.

По неофициальной информации, и студенты, и школьники вряд ли вернутся к полноценной учебе по истечении этого срока. Скорее всего, как минимум до конца года им придется получать образование дистанционно.

Карантин нужен уже сегодня

В других сферах также не исключают варианта повтора весеннего локдауна. В частности, многие украинцы уже сейчас выражают уверенность в том, что это может произойти уже в ноябре, сразу после проведения местных выборов.

"Мы каждый месяц платим консьержкам, сдаем деньги им самим. Вот в очередной раз пришла, чтобы оплатить на все осенние месяцы вперед. А она мне говорит, что за ноябрь пока не платите – мол, нам говорят, что будет карантин, и мы, консьержи, на работу выходить не будем", - рассказала нам жительница одного из многоквартирных домов на левом берегу Киева.

Та же настороженность присутствует и у предпринимателей.

"Есть стойкое ощущение, что из-за коронавируса в ноябре мы снова можем закрыться также, как весной. Что тогда делать не знаю, ведь работа станет, а налоги платить меньше никто не даст", - рассказал нам один из столичных владельцев салона красоты, пожелавший остаться неназванным.

Читайте такжеУкраина снова "закроется" на карантин, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля - врач Иван СорокаГлава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь убежден, что вряд ли в Украине решатся на еще один локдаун.

"В Украине этого вряд ли стоит ожидать, потому что это удар как по экономике, так и по политическому рейтингу правительства и нынешней власти – мы будем сейчас регистрировать антирекорд за антирекордом, возможно, ужесточат масочный режим, реальный сектор обяжут измерять температуру, но закрывать не будут", - сказал он.

Соглашается с этим и заслуженный врач Украины, профессор Военно-медицинской академии Ольга Богомолец .

"На такое жесткое закрытие в ближайшее время точно не пойдут. Но есть шаги, которые можно предпринять, чтобы избежать его в будущем. Волна уже пошла на быстрый подъем и цифра тех, кто заболел, ежедневно по факту доходит до 10 тысяч и эта цифра в ближайшее время может быть и вдвое выше. Это будет означать, что не будет хватать не только коек, но и рук медиков", - считает Богомолец.

По ее словам, сейчас необходимо оперативно переводить учебные заведения на дистанционное обучение и уже сейчас вводить карантин выходного дня – то есть, когда человек может выходить на улицу только в компании родственников. К слову, идею последнего накануне озвучил глава медкомитета парламента Михаил Радуцкий. "Делать это спустя две недели вместе с введением карантина выходного дня уже не будет иметь никакого смысла, так как тогда мы уже никак не сможем влиять на ситуацию. Если это сделать сейчас, то через две недели мы можем получить волну заболеваемости гораздо меньше той, какой она могла бы быть", - убеждена Ольга Богомолец.