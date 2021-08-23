Лучшие фильмы независимой Украины - версия "Главреда" / ua.depositphotos.com

У кино, снятого на территории Украины (как художественного, так и документального) достаточно длинная история. А имена Александра Довженко, Дзиги Вертова, Сергея Параджанова, Юрия Ильенко знают киноманы, без исключения, всего мира. Казалось бы, с наработанным опытом / традициями после распада СССР и обретения Украиной независимости (плюс исчезновения злобной московской цензуры), украинское кино задышит полной грудью. А потом выйдет на новые горизонты.

На деле же вышло все ровно наоборот. 90-е годы стали для отечественного кино по-настоящему лихими. Кинопроизводство впало в летаргический сон. Из которого практически не выныривало. А те редкие фильмы, которые все-таки удавалось снять, грешили невнятностью и плохим техническим исполнением.

В нулевые ситуация не особо изменилась. Пришли российские нефтедоллары и украинские съемочные площадки (вкупе с актерами и техническими командами) стали сырьем для бесконечных сериалов для чужого рынка - то ментовских, то мелодраматических. И так по бесконечности.

И лишь встряхнувшие Украину сверху донизу сперва Революция Достоинства, а затем война с Россией дали тот самый реанимационный импульс, который привел украинское кино в чувство. И заставил его синхронизироваться с духом времени. Потому в рейтинг Главреда и попали фильмы, снятые именно в этот период.

"Припутні" (2017), режиссер - Аркадий Непиталюк.

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В дебрях Черниговской области на старом такси по разбитой и пыльной дороге мама и дочка (Елена Узлюк и Юлия Врублевская) традиционно-ежегодно приезжают в богом забытое село Припутни - навестить бабушку (Нина Набока) и убрать на могилах родственников. Но вихрь внезапных событий разметает их судьбы, как воздух из форточки - карточный домик.

Казалось бы, трудно придумать сюжет обыденней, но режиссер-дебютант Непиталюк и сценарист Роман Горбик (фильм основан на его пьесе) подают его так, что трудно оторвать взгляд от экрана. Особенно подкупает полнейшая непричесанность и отсутствие глянца (диалоги написаны на суржике, кое-где перемежаемым матерщиной) - почему и панорама умирающего украинского села, и граничащая со жлобоватостью хитроватость населения, и любовь-ненависть между персонажами выглядят максимально достоверно. А накал драмы - ничуть не хуже, чем в книжной драматической классике.

"Плем'я" (2014), режиссер - Мирослав Слабошпицкий

В киевский интернат для слабослышащих переводят нового ученика - Сергея (Григорий Фесенко). Оказывается, что всем в учреждении верховодит банда "Племя", которой руководит жестокий и буйный Король (Александр Осадчий). Крепкий физически Сергей проходит "крещение кровью", его принимают в банду, но, на свою беду, он влюбляется в любовницу Короля - проститутку Аню (Яна Новикова). Естественно, что ничем хорошим такой треугольник закончится не может.

"Племя" на долгие, думается, годы, стал самым титулованным на Западе украинским фильмом - взяв, в частности, в Каннах целых три награды. И точно заслуженно - Слабошпицкий снял в прямом смысле немое кино, еще и на явной, как ни странно для Украины, вестерновой основе (хороший парень вовлекается в криминал - плохой, злой главарь - любовь к женщине главаря). В фильме не произносится ни единой реплики, нет ни субтитров, ни закадровой озвучки - все на языке жестов. Все роли сыграли реально слабослышащие люди - естественно, непрофессионалы. Фильм тяжелый, вязкий, страшный, полон сцен секса, насилия и просто жутких - но увлекает за собой (как сон-кошмар впечатлительного зрителя).

"Мої думки тихі" (2019) - режиссер Антонио Лукич.

Вадим (Андрей Лидаговский) - двухметровый и интровертный звукорежиссер /музыкант готов на все, чтобы выбраться из долгов. От диаспорно-канадских заказчиков он получает странное задание - записать звуки украинских животных для видеоигры. А если Вадим сможет в родном Закарпатье записать голос редчайшей птицы - раховского крыжня, то получит тысячу долларов и возможность уехать в вожделенную Канаду. Парень едет домой, где его уже поджидает мать (Ирма Витовская) - эталонная бой-баба-таксистка на раздолбанном красном Фольксвагене.

Мои думки тихие - то самое кино, которое надо показывать скептикам и снобам, утверждающим - мол, не бывает хороших украинских фильмов. Лукич играючи смешивает два непростых жанра (роуд-муви и трагикомедию) в удобоваримое, вкусное и эстетически выверенное блюдо. Плюс к этому он практически справился с родовой травмой украинского кино - его фильм динамичен и минимально провисает по сюжету. А Витовская, особенно во второй части фильма, выдает игру мощнейшего, практически оскаровского уровня. И убедительно демонстрирует, как слишком много материнской любви легко могут задушить любые стремления детей. Глядя на дуэт актрисы с дебютантом Лидаговским и сам не замечаешь, как раскатистый смех плавно переходит в горючие слезы.

"Додому" (2019) - режиссер Нариман Алиев.

У крымского татарина Мустафы (Ахтем Сеитаблаев) погибает на войне в АТО старший сын Назим. Отец приезжает в Киев, чтобы вернуть младшего сына, юношу бледного со взглядом горящим, Алима (Ремзи Билялов) домой, в захваченный Россией Крым, а старшего похоронить на родине по исламским канонам.

Собственно, весь фильм и есть хроника путешествия отца и сына в первую очередь, кинороман взросления - во вторую, и социальная драма в третью. И, что интересно, на всех трех слоях кино работает, хоть и не без огрехов. Сеитаблаев играет титанически скупо и очень убедительно. Билялов большую часть фильма держится в тени, но в конце не тушуется и выдает мощнейших. И главное - украинское общество Алиев показывает без прикрас. Во всей бедности, жадности и сопутствующей недоверчивости в стиле легендарного "моя хата с края". Но что поделать, если портрет получается точнейший?

Погані дороги (2020) - режиссер Наталка Ворожбит.

Пять тяжелых пьес - так, перефразируя название старого голливудского фильма, лучше всего назвать полнометражный режиссерский дебют топовой украинской сценаристки / драматурга (Киборги, Дикое поле, сериал Поймать Кайдаша) Ворожбит. Поставленный по собственной пьесе. Без преувеличений - самое жизненно-достоверное украинское кино последних лет. Без малейших прикрас Ворожбит рассказывает несколько предельно жутких историй. Четыре - о войне на Донбассе (причем все боевые действия остаются за кадром) и, как бы банально ни звучало, каким безжалостным бульдозером она проходится по психике людей. Повествование перемежается от бытовых драматических историй (школьницы в "серой зоне", которые крутят романы с солдатами ВСУ) до откровенного сюрреализма (пьяная медсестра везет хоронить обезглавленное тело своего любовника) и психологического триллера (боевик захватил и пытает журналистку в заброшенном санатории). И пятая - самая страшная (в ней Ворожбит добивается жути уровня фон Триера и Балабанова) - об обыденности зла, которое безо всякой войны подстерегает украинцев буквально за каждым углом. И вот от этого страшно становится уже по-настоящему.

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