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"Закроют всё": почему эксперты предрекают школам тотальный карантин

Анастасия Кучкина

журналист

21 сентября 2020, 08:01

Эксперты, опрошенные Главредом, утверждают, что школы в Украине массово уйдут на карантин, как только в Украине похолодает.

Школа, школьник
Школьников в регионах из-за коронавируса массово переводят на дистанционное обучение / УНИАН

С начала учебного года не прошло и месяца, а школы и в регионах, и в столице уже начинают переходить на дистанционное обучение. По словам мэра Киева Виталия Кличко, четыре школы в столице уже ушли на карантин и еще 188 классов в школах города перевели на дистанционное обучение.

Киевская область также не отстает – там на "дистанционку" перевели 25 общеобразовательных школ. Не лучше ситуация и в регионах – например, в Николаеве, по данным местных властей, дистанционно учатся 63 класса, также на дому дети учатся и в Черниговской, Донецкой, Львовской области.

Главред узнавал у экспертов, есть ли предпосылки для полного закрытия на карантин школ по всей стране.

Закроют уже через пару недель

Несмотря на то, что школы постепенно закрываются по всей стране, в Минобразования непреклонны и не видят предпосылок для тотального возвращения к дистанционному обучению.

По словам главы ведомства, Сергея Шкарлета, все будет зависеть от того, в какой зоне будет находиться та или иная административно-территориальная единица.

"Если это будет красная зона, то, конечно, предполагается обучение только в дистанционном формате…", - заявлял несколько дней назад и.о. министра.

Примечательно, что на недавнем заседании Кабмин разрешил работу школ в красных зонах. Согласно принятому решению, посещение учебных заведений будет запрещено в случае, если на самоизоляцию отправят более половины классов.

Читайте такжеВ КГГА рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционноОднако инфекционисты, опрошенные Главредом, считают, что закрыть все школы на карантин придется и очень скоро.

"Ситуация с коронавирусом развивается очень быстро - зеленая зона эпидемии переходит в оранжевую или красную из-за воздушно-капельного пути распространения. И с эпидемиологической точки зрения, так поступали во время эпидемии гриппа, потому что основной источник распространения возбудителя – это дети в детских садах и школах. Но если при гриппе карантин длился две-три недели, то сейчас он может тянуться месяцами", - уточняет врач-инфекционист, доктор медицинских наук Игорь Марков.

Соглашается с коллегой и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-инфекционист Андрей Александрин. По его словам, большинство детских образовательных учреждений в Украине в принципе не готовы к обеспечению инфекционной безопасности.

"Пока мы не научимся контролировать в школах и садах влажность воздуха и температурный режим, все эти мероприятия, такие как закупки дезинфектантов, антисептиков или покупки щитков для учителей, которые направлены ни на что другое, как на уничтожение бюджетных средств, эффекта от этих действий не будет", - сказал Александрин.

Он уточнил, что карантин придется вводить из-за ковида не у детей, а у учителей, которые непосредственно находятся в группе риска:

Потому тенденция такова, что уже через пару недель, когда начнется серьезное похолодание, практически все школы и сады будут закрыты на карантин.

Пострадает качество образования

Главный эксперт группы "Образование" Реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин подтверждает, что и сейчас практика свидетельствует о том, что школы чаще закрывались именно из-за болезни учителей.

По его словам, несмотря на то, что вся Украина уже прошла жесткий локдаун в в марте и апреле, технические проблемы с доступом к дистанционному обучению у многих украинцев существуют до сих пор.

Читайте такжеКарантин по-новому: Степанов рассказал, когда закроют школы"Дистанционный режим предполагает, что и ученики, и учителя работают из дома, где не у всех есть возможности для работы. Согласно свежей статистике Юнеско, около трети украинских учеников не имели доступа ни к одному из форматов обучения (интернет, радио- и ТВ-уроки) и не могли обучаться дистанционно. Сейчас, ввиду первого карантина, возможно, ситуация несколько улучшится, но не намного и проблемы будут возникать и далее", - пояснил Бахрушин.

По его мнению, техническая неподготовленность Украины может существенно ухудшить само обучение. Что же касается того, как долго школьники в случае полного перехода на дистанционное обучение будут оставаться дома, то тут эксперты осторожны в прогнозах.

"Можно делать более жесткий карантин и снижать нагрузку на медицинскую систему, но тогда процесс может растянуться. Как говорят специалисты, пока нет вакцины, должен выработаться коллективный иммунитет, Так как вакцина вряд ли появится раньше следующего года, необходимо, чтобы значительная часть населения переболела - по разным оценкам, от 20 до 70%. Поэтому как минимум, карантины в школах могут продлиться вплоть до зимних каникул", - резюмировал эксперт.

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