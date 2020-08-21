Зачистки Кремля: самые громкие убийства неугодных

Алексей Навальный / Reuters

После истории с отравлением оппозиционера Алексея Навального, в котором его соратники обвиняют непосредственно президента России, Владимира Путина, Главред вспоминал и другие громкие случаи, которые происходили с неугодными московским властям публичными персонами.

Убийства за критику власти

Первые убийства неугодных публичных людей в новейшей истории России начались в первый же год после развала СССР.

Игорь Тальков / eg.ru

6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге был застрелен музыкант Игорь Тальков, который активно критиковал власть и лично первого президента России Бориса Ельцина – в одной из своих песен он обращался к нему с требованием отстранить от власти бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. К слову, незадолго до убийства Тальков обращался за госохраной и даже получил согласие на нее за несколько дней до гибели.

Само убийство до настоящего времени считается нераскрытым, как и не доказана возможная причастность спецслужб к его убийству.

Влад Листьев / фото:peoples.ru

Спустя 4 года, 1 марта 1995 года, был убит российский журналист Владислав Листьев. Журналиста, который возвращался со съемок телепередачи, подкараулили в подъезде собственного дома. На него, по одной из версий следствия, могли напасть двое преступников, так как на месте происшествия были обнаружены гильзы от двух различных пистолетов. Накануне убийства, по словам жены Листьева, журналист получал угрозы, но, в отличие от Талькова, так и не обзавелся охраной. Убийство Листьева также считается до сих пор нераскрытым, так как следствие все это всячески затягивается.

Анна Политковская / фото: golos-ameriki.ru

Та же участь, но уже в бытность президентом Владимира Путина, постигла и еще одну российскую журналистку Анну Политковскую. Известная правозащитница и журналистка уделяла особое внимание событиям в Чечне, чему посвятила ряд материалов. 7 октября 2006 года Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы. Спустя 9 лет, суд вынес вердикт по делу об убийстве Анны Политковской и приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской.

При этом заказчика убийства следствие не нашло до сих пор - по одной из версий, им мог быть лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Вражда с Путиным

Не менее резонансными в России являются и убийства в отношении политиков.

Юрий Щекочихин \ Новая газета

Так, в 2003 году от отравления скончался российский журналист и политик Юрий Щекочихин. Он активно выступал против коррупции и распространения организованной преступности в России, о которых собирался рассказать следователям ФБР в США, но за несколько дней до предполагаемой встречи, он внезапно заболел. За год до гибели, Щекочихин получал угрозы и даже один раз ему удалось выжить после нападения на него у дома. Согласно данным судмедэкспертизы, политик скончался не от отравления, а от синдрома Лайелла, который развивает аллергическую реакцию, которых ранее у Щекочихина никогда не было. На политический подтекст убийства указывает и то, что все записи медицинских исследований Щекочихина остаются засекреченными по сей день.

Борис Немцов / rosbalt.ru

Но наиболее показательным за последние несколько лет было убийство оппозиционного политика и долго время ближайшего соратника Алексея Навального - Бориса Немцова. Оппозиционер был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту, по которому шёл со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой.

Незадолго до убийства Немцов также обращался в правоохранительные органы, так как получал угрозы от неизвестных лиц.

Менее чем за три часа до убийства Немцов был в эфире одной из радиостанций, где звучали обвинения Путина в развязывании вооружённого конфликта на Донбассе и коррупции в отношении его приближенных.

Следственный Комитет (СК РФ) предъявил обвинение по подозрению в убийстве 5 уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову, некоторые из которых подвергались пыткам во время следствия. Один из подозреваемых Бислан Шаванов погиб при задержании при противоречивых обстоятельствах. В июле 2017 года присяжные признали виновными всех пятерых подсудимых, которые были приговорены к различным тюремным срокам. Согласно приговору, осужденные совершили преступление за вознаграждение в 15 миллионов рублей, обещанные Русланом Мухутдиновым, в отношении которого ведётся отдельное расследование. Подозреваемые в суде вины не признали, приговор ими был обжалован, так как дело якобы рассматривалось с целым рядом нарушений. В апреле 2018 года осуждённые обратились в ЕСПЧ.