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Прогноз на сентябрь-2023 от Влада Росса: деловой, финансовый и любовный гороскопы

Влад Росс
26 августа 2023, 07:30
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Сентябрь 2023 года, согласно астрологическому прогнозу на месяц, не будет благоприятным для финансовых дел и дальних поездок.
Астролог Влад Росс рассказал, какие дела можно планировать на сентябрь 2023 года
Астролог Влад Росс составил финансовый, любовный и деловой гороскопы на сентябрь 2023 года / Главред

В сентябре 2023 года продолжится период ретроградности планет, из-за чего некоторые ситуации будут развиваться медленно, сталкиваться с препятствиями и пересматриваться. До середины месяца будет ретроградным Меркурий, а Венера из ретроградности выйдет только после 5 сентября. В этот период не стоит приступать к новым делам, а учебный год я бы рекомендовал начать не раньше 15 сентября. Это хороший месяц, чтобы отдыхать, анализировать прошлое, пересматривать решения, менять отношение к определенным ситуациям. Также это прекрасное время, чтобы уехать в отпуск в те места, где вы бывали раньше.

Венера выйдет из ретроградности 5 сентября, а из статичности – 8-го. Поэтому после 8 сентября можно заключать браки, оформлять деловые и партнерские отношения, последнее лучше всего делать после выхода Меркурия из статичности 18 сентября.

Меркурий выйдет из ретроградности 15 сентября, а из статичности – 18 сентября.

Кроме того, в сентябре станет ретроградным Юпитер. В связи с этим на международной арене, с которой связан Юпитер, будут пересматриваться многие решения относительно Украины, помощи ей, а также относительно мировой экономики.

1-7 сентября Юпитер будет статичен. А Юпитер – это символ законов. Я бы не рекомендовал в этот период начинать судебные разбирательства, обращаться в законодательные структуры, поскольку успеха в этих делах не будет. Например, подадите на кого-то в суд в первую неделю сентября, и суд будет длиться десятилетиями. Как Юпитер во время статичности будет неподвижен на небе, так не будут продвигаться и ваши дела.

В сентябре ни одна из планет, кроме Солнца, не будет менять свои знаки, что говорит о том, что будет сохраняться высокая способность адаптироваться. Все, что было начато в августе, будет продолжаться и в сентябре теми же темпами.

Меркурий все еще будет двигаться по своему родному знаку зодиака – знаку Девы. В это время можно будет успеть навести порядок и проанализировать прошлый опыт. Меркурий в Деве очень осторожен, расчетлив, аккуратен, поэтому в сентябре все еще будет возможность исправить ошибки, особенно в первой половине месяца, разобраться в деталях, сделать верный анализ, не упуская ничего важного. Супер-классный месяц для аналитиков, особенно для политических аналитиков.

Меркурий в сентябре будет создавать только гармоничные аспекты, поэтому все, что касается учебы, будет удаваться, особенно эффективным будет повторение пройденного материала и пересдача экзаменов, особенно до 15-го числа.

Меркурий создаст прекрасный аспект с Ураном в День Веры, Надежды, Любви, то есть 30 сентября. Поэтому спонтанные браки можно планировать на 30 сентября – там будет необыкновенно благоприятное расположение планет.

На ретроградном Меркурии лучше не начинать новый учебный процесс, а завершать старый. Поэтому до 17-18 сентября лучше не начинать изучение новых иностранных языков, а вот возобновлять их изучение, если вы когда-то учили, но забросили, очень благоприятно.

Венера будет по-прежнему двигаться по знаку Льва, что будет создавать благоприятную обстановку для мимолетных романов. С 4 сентября Венера будет в директном положении, что создаст благоприятные ситуации для новых знакомств.

Новолуние нас ждет 15 сентября в 4:40. В этот день нужно рано проснуться, обдумать все свои планы и проекты, четко сформулировать мысли и желания о том, чего вы хотите достичь 15-30 сентября. Новолуние будет в 22-м градусе Девы, а этот градус связан с сексуальностью и страстью, и в любовной сфере это будет очень ощутимо.

Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса на сентябрь 2023 года:

Полнолуние. 29 сентября, 12:57 нас ждет урожайное полнолуние в 6-м королевском градусе. Похоже, в этом году будет хороший урожай. Такое полнолуние указывает на один из благоприятных периодов. Это полнолуние называют по-разному: ореховым, кукурузным, осенним, урожайным.

Сентябрь 2023 года может принести много разных неожиданностей. До полнолуния влияние Урана все еще будет сильным, а Венера уже не будет столь ретроградной, но она все еще будет поражаться Ураном. Поэтому можно готовиться к неожиданностям в сфере отношений, партнерства и финансов в конце месяца.

В период полнолуния в конце месяца, 25-30 сентября, на оси Овен-Весы будет подниматься вопрос отношений с собой и миром. Энергия этого полнолуния будет вспыльчивая, огненная, можно будет побить горшки. С другой стороны, импульсивность может сдвинуть вашу жизнь с мертвой точки. Но все же не стоит торопиться – есть большой риск сделать неверный шаг.

23 сентября нас ждет осеннее равноденствие, после чего Солнце перейдет в Весы, и Весы начнут выходить из сложного пике этого периода своей жизни.

Деловой гороскоп на сентябрь-2023

Планета деловой активности Марс в сентябре 2023 года будет идти по знаку Весы, то есть будет в ослабленном состоянии, не выделяясь особыми точными аспектами. Но это, пожалуй, самое лучшее время для делового партнерства и создания деловой пары.

Марс в Весах находится в изгнании, это один из самых неуютных знаков для планеты деловой активности и военных действий. К слову, поэтому на фронте могут быть как колебания, так и неожиданные прорывы. Сентябрь во многом будет поворотным месяцем для украинцев, особенно когда Меркурий станет директным. 25-30 сентября могут быть совершенно неожиданные ситуации, особенно вблизи полнолуния, а связаны они будут с Ураном.

Однако из прохождения Марса по знаку Весы может быть извлечена польза. В сентябре дела будут идти в гору, если вы будете действовать вместе с кем-то, разделять обязанности, делегировать решение различных важных задач. Главное – не решать все в одиночку, а просить помощи и совета у других.

Если вы планируете новое дело, то подумайте много раз, ведь сентябрь – это время ретроградных планет. Только после 17-го числа можно будет вздохнуть свободнее и организовать что-то новое, а еще лучше сделать это в 20-х числах сентября. По возможности лучше не начинать вообще ничего важного, а отправиться отдыхать.

Тем, кто сейчас находится в поиске работы, могу посоветовать в сентябре 2023-го очень осторожно подходить к переговорам, ведению интервью, оформлению документов, выполнению пробных заданий вплоть до 18 сентября. Если устроиться на работу до 17 числа, то, скорее всего, вы найдете временную работу, а не постоянную. Если вы хотите постоянную, то лучше приступать к новой работе в конце месяца, в 20-х числах, иначе можно очень скоро разочароваться и сменить работу снова. Найдутся и те, кому повезет, но в целом этот период не слишком удачен, потому лучше делать ставку на вторую половину сентября.

Финансовый гороскопна сентябрь-2023

Сентябрь 2023-го нельзя назвать удачным периодом для решения финансовых вопросов. Разве что вы хотите закрыть какой-то старый финансовый вопрос, который тянется из далекого прошлого, особенно с весны.

Хорошо в это время отдавать долги и настаивать на том, чтобы вернули их и вам. Благоприятно возвращаться к решению старых вопросов.

Дни, когда не стоит организовывать никаких бизнес-дел: 1-7, 13-17, 29 сентября.

Любовный гороскоп на сентябрь-2023

Венера выйдет из ретроградного движения 4 сентября, что положит начало периоду осенних браков. Однако при этом Венера еще не выйдет из своей петли, оставаясь в ней еще месяц, поэтому более благоприятно отложить заключение брака на октябрь.

Кроме того, Венера в сентябре 2023-го создаст напряженный аспект с Юпитером вблизи 17 сентября, потому 15-20 сентября будет не слишком удачным периодом.

Другой напряженный аспект Венера создаст с Ураном 29 сентября. В связи с этим могут быть сложные ситуации в любви и отношениях, потому свидания лучше не назначать на 27-29 сентября. В это время могут быть разного рода неприятные сюрпризы, разногласия, недопонимание, неприятные стечения обстоятельств. Риски разрыва отношений также повысятся к концу месяца.

Новые знакомства в сентябре едва ли будут удачными, поскольку люди, с которыми вы начнете общаться, будут стараться казаться лучше, чем они есть на самом деле. А вот когда Венера выйдет из петли, ситуация может измениться. Потому следует быть внимательнее в своем выборе в сентябре, не верить красивым "оберткам", сладким обещаниям, хвастовству – этот воздушный шарик может сдуться в любой момент.

Благоприятные и неблагоприятные дни для поездок в сентябре

Сентябрь-2023 нельзя назвать удачным месяцем для поездок, особенно дальних. В этом месяце будет достаточно много дней, когда в дорогу не стоит отправляться. Особенно это касается 1-7 сентября, когда Юпитер будет статичен – все заграничные поездки в это время лучше отменить. Также в эти дни лучше не оформлять документы для выезда, виз, аренды жилья, покупки билетов, транспорта. Все дела будут тормозиться. А самолеты, особенно в Шереметьево и Внуково, могут не долетать.

До 18 сентября Меркурий будет статичным и ретроградным, потому это время также не особо удачно для путешествий. Есть риск задержек и поломок транспорта, недоразумений, опозданий.

Особенно важно не начинать поездки в период статичности Меркурия – 13-17 сентября. А вообще, на ретроградном Меркурии можно отправляться в те места, в которых вы уже были.

Благоприятные дни для поездок:

  • на море, в санаторий и дома отдыха – 8-10, 21, 27-28 сентября;
  • в горы – 23-24 сентября;
  • на тренинги, семинары, конференции – 21, 25-26 сентября;
  • коммерческие и деловые поездки – 23-24 сентября.

Самые неблагоприятные дни, когда не стоит отправляться в дорогу: 1-7, 13-20 и 29 сентября.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в сентябре

В сентябре-2023 рекомендуется: повторять пройденный материал в учебе, сдавать повторные экзамены, возвращаться в те вузы, в которых не доучились; анализировать прошлый опыт, исправлять ошибки; прощаться с прошлым и лишним; находить своего партнера, работать в паре, сотрудничать; учиться делегировать и распределять обязанности.

В сентябре-2023 не рекомендуется: начинать новые образовательные программы; делать крупные покупки, приобретать недвижимость, особенно в первой половине месяца; выяснять отношения с партнерами, особенно в конце месяца, когда могут быть неожиданные разводы и расставания.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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