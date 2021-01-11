Война мессенджеров на горизонте: что стоит за массовым отказом от WhatsApp

WhatsApp / play.google.com

Пользователи в разных странах мира начали массово отказываться от мессенджера WhatsApp в связи с изменением его политики конфиденциальности.

По новым правилам, соцсеть сможет передавать данные пользователей третьим лицам. По сути, им был поставлен ультиматум - или вы делитесь своими данными с компанией с "дырявой" безопасностью и отдаете конфиденциальность рекламным службам, или после 8 февраля теряете доступ ко всем своим групповым чатам.

В условиях WhatsApp указано, что приложение является частью семьи компаний Facebook , куда входят не только Instagram и мессенджер, но и их рекламные структуры, отслеживающие все активности и местоположение пользователей.

"Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, и они могут использовать информацию, которой мы с ними делимся, чтобы помочь работать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать наши Услуги и их предложения", - говорится в политике.

Эксперты рассказали Главреду, что в будущем конкуренты сервиса будут пользоваться этим, чтобы переманить пользователей к себе.

Что изменилось

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook Марка Цукерберга, недавно обновил свои правила политики конфиденциальности. Согласно им, теперь доступ к данным пользователей WhatsApp будут иметь и другие компании, входящие в корпорацию Facebook.

Как указывается в обновленном соглашении пользователя, WhatsApp сможет передавать другим компаниям:

Номер телефона и имя пользователя аккаунта (причем без их указания пользоваться мессенджером будет запрещено);

Данные о социальном статусе;

Сообщения и медиафайлы, которые вы в них пересылаете - как указывается в соглашении, часть этих данных, хоть и в зашифрованном виде, но хранится на серверах компании некоторое время;

Контакты телефонной книги;

Информация о транзакциях и платежах.

Изменения в политике конфиденциальности вступят в силу с 8 февраля 2021 года.

Массовый отказ и поиски альтернативы

Отметим, что WhatsApp, равно как и его старший брат Facebook, длительное время считаются самыми популярными мессенджерами в мире – ими, по данным сайта Statistа за октябрь 2020 года, пользовались, соответственно, 2 и 1,3 миллиарда населения планеты.

WhatsApp в октябре 2020 года возглавил мировой рейтинг соцсетей / Скриншот Statista.com

Для сравнения, в Украине WhatsApp также входит в топ-5 мессенджеров – им пользуется менее 50% украинцев.

Однако известие о грядущих изменениях уже спровоцировало отток пользователей из мессенджера. Одними из первых от услуг WhatsApp решили отказаться в Турции– пресс-служба главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, а также некоторые ведомства и министерства, после публикации новой версии соглашения сообщили о переходе в мессенджер BiP, принадлежащий мобильному оператору Turkcell – компании, которая несколько лет назад приобрела украинского оператора Lifecell.

Помимо этого, власти Турции также начали расследование против мессенджера и его корпорации Facebook по вопросу нарушения антимонопольного законодательства страны и на время расследования приостановили действие нового пользовательского соглашения.

В Индии Ассоциация трейдеров обратилась к правительству с просьбой запретить мессенджеру внедрять новую политику, мотивируя это возможным использованием содержащихся в мессенджере данных "для любых целей", отметив, что с помощью WhatsApp в чужих руках рискуют оказаться данные личных переписок двухсот миллионов жителей Индии.

В Россиичлен Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич также призвал чиновников отказаться от рабочих чатов в мессенджере WhatsApp. "Надо понимать, что вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб", - заявил он.

В Пакистане местные СМИ тоже уже предлагают своим читателям альтернативу "дочке Фейсбука", среди которых и его прямой конкурент – Telegram.

Его создатель, Павел Дуров , комментируя новое пользовательское соглашение WhatsApp, сообщил, что Facebook, оказавшийся не в силах конкурировать с Telegram честными методами, перешел к подрывной деятельности. В своем посте, посвященном обновлению политики конкурента, он написал:

"Я слышал, что у Facebook есть целый отдел, посвященный выяснению того, почему Telegram так популярен. Представьте себе, что десятки сотрудников работают только на этом полный рабочий день".

Это заявление не голословно - редакторы Википедии недавно обнаружили несколько платных ботов, которые добавляли в энциклопедию предвзятую информацию о WhatsApp, а также распространяли в соцсетях информацию, в которой пытались дискредитировать Telegram.

"Все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Наше шифрование и API полностью задокументированы и тысячи раз проверялись экспертами по безопасности. Что касается WhatsApp, они намеренно скрывают свой код, делая невозможным проверку их шифрования и конфиденциальности. Каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован. У нас есть секретные чаты, которые являются сквозными, и облачные чаты, которые также предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище в реальном времени. WhatsApp же не использовал шифрование в течение нескольких лет, а затем принял протокол шифрования, финансируемый правительством США. Даже если предположить, что шифрование WhatsApp надежно, оно становится недействительным из-за множества бэкдоров и использования резервных копий", - объяснил свою критику Дуров.

Читайте такжеВсе против Facebook: американская корпорация может потерять Instagram и WhatsAppРаскритиковали нововведения "родственника" Фейсбука и в пресс-службе еще одного конкурента WhatsApp - Viber . Там их назвали "насмешкой над понятием приватности", которое демонстрирует неуважение к безопасности данных пользователей и к самим пользователям.

"Последнее обновление WhatsApp стало финальным этапом присоединения приложения к семье Facebook. Поскольку теперь они становятся единым целым, с сообщений пользователей платформы будет взиматься дополнительная монетизация. Именно это должно беспокоить тех, для кого конфиденциальность в сети является приоритетом", — говорится в сообщении Viber.

Не пропустил мировой тренд и известный предприниматель Илон Маск, который также предложил искать замену WhatsApp. "Используйте Signal", - коротко написал Маск в своем Твиттере.

Конкуренция усилится

Стоит отметить, что опасения "отказников" не беспочвенны, ведь у корпорации Facebook то и дело возникают проблемы с конфиденциальностью. Впервые они вскрылись, по меньшей мере, два с лишним года назад, когда соцсеть Facebook угодила в громкий скандал, связанный с передачей данных пользователей третьим лицам в обмен на интеграцию.

В 2018 году американское издание The New York Times публиковало данные, подтверждающие, что у Facebook было соглашение о доступе к личным данным со 150 компаниями, среди которых оказались такие мировые гиганты, как Yahoo!, Netflix, Spotify, Amazon, Huawei и т.д. Большинство этих компаний имели доступ к личной переписке, фото, постам в соцсети Фейсбук. С тех пор подобные скандалы повторялись часто.

"Социальные платформы и мессенджеры собирают и собирали данные о пользователях всегда, это - часть бизнеса. Те же Apple и Google уже несколько лет буквально прослушивают пользователей, чтобы показывать им релевантную рекламу. Не "читают", а "прослушивают" голоса. Поэтому если вы удалите один мессенджер - но останетесь у всех остальных – это мало что изменит", - говорит эксперт по стратегическому маркетингу Юрий Будилов .

Он объясняет, что взаимные обвинения учредителей сервисов являются одним из методов рыночной борьбы.

Читайте такжеСвои поисковики и мессенджеры становятся условием независимости любой страны"Например, тот же Дуров ранее обвинял Apple и Google в монопольном положении на рынке OS для мобильных телефонов. Мол, вы берете 30% прибыли приложений, монополия, зрада, но разве не Apple и Google создали этот рынок за собственные средства в свое время и не Apple и Google продолжают инвестировать миллиарды в развитие мобильных технологий ежегодно? Потому удивляться здесь нечему – "война за пользователя" происходит в любом бизнесе и это нормально в условиях свободного рынка".

Член правления Интернет Ассоциации Украины Александр Глущенко отметил, что с технической точки зрения Facebook создает единую экосистему из трех своих дочерних предприятий – Facebook, Instagram и WhatsApp. И, если у пользователя установлен хотя бы один из этих сервисов, то он уже передает свои данные Цукербергу. По его мнению, массовый отказ от использования месенджера WhatsApp в будущем может спровоцировать очередной виток конкуренции между крупнейшими диджитал-корпорациями.

"У пользователя всегда есть выбор в виде Skype, Viber, Telegram, Signal, Facebook messenger, BOTIM, WeChat и ряда других – найти замену не такая уж и проблема. Другое дело, что при таком разнообразии пользователю особо некуда бежать, так как большинство электронных средств коммуникаций в мире уже принадлежат крупнейшим американским корпорациям GAFAM - Google, Apple, Facebook, Amazon. Эти корпорации готовы конкурировать между собой, но при этом они ревностно относятся ко всем, кто не входит в "высшую лигу". Яркий тому пример – недавнее удаление приложения соцсети Parler из Google Play и App Store. Иными словами, крупные корпорации не допустят перетекания трафика на платформы, которые не могут контролировать", - считает Глущенко.