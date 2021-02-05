День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудесные открытки

Поздравления Оксане с днем ангела в День Ксении 2021

6 февраля отмечается праздник сразу в честь двух Ксений – Ксении Миласской (Римляныни) и святой Ксении Петербуржской. Это главные именины Ксении по церковному календарю. Заодно получают поздравления с Днем ангела Оксаны, ведь Оксана по церковному и есть Ксения. Еще 6 февраля можно поздравлять Аксиний, но имя это редкое, мало популярное.

В праздник 6 февраля, по народным приметам, нельзя перестилать постель, стричь волосы и ногти (это всё к болезни) и заниматься рукоделием. В общем, чем спокойнее проведешь день – тем лучше. А что порадует душу лучше, чем душевные слова поздравлений с именинами Оксаны и Ксении и уютные посиделки с родней или друзьями?

К слову, именины по церковному календарю Оксана отмечает в такие дни:

31 января — мученица Ксения;

6 февраля — диакониса Ксения (в миру Евсевия) Миласская и Ксения Петербургская;

20 марта — Ксения (Петрухина);

6 июня — Ксения Петербургская (Петрова);

26 августа — царица Ксения;

15 сентября — инокиня Ксения (Черлина-Браиловская).

Самые душевные и нежные поздравления с Днем ангела Оксаны и Ксении – в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, открытки и картинки для Оксаны и Ксюши – подобрал Главред.

День ангела Ксении и Оксаны: поздравления в прозе, стихи и смс

В День блаженной Ксении Петербургской прими мои поздравления и чистосердечные пожелания. Пусть этот светлый праздник принесёт тебе радость, благополучие, душевное равновесие и любовь. Пусть твоя жизнь будет счастливой!

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С днем Ксении Блаженной поздравляю!

Счастья и любви желаю!

Живите долго, честно, не болейте,

Любите ближнего, как любите себя.

Пусть лик святой всегда вас охраняет

И бережет вас Ксения любя!

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Дорогая Оксаночка! Пускай твои изобретательность, находчивость и обворожительный женский шарм помогут тебе найти правильный выход в любой ситуации.

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Счастья полные карманы

Пожелаю для Оксаны

И улыбок, и цветов,

И любви до облаков!

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С днем ангела, Ксения, Ксюша, Оксанка! Желаем светлой и радостной жизни, наполненной приятным общением с друзьями, уважением окружающих и прекрасными романтическими отношениями.

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Ксеня, будь успешной, нежной,

Скромной, будто бы подснежник,

И от радости большой

Ты живи с поющею душой!

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С Днем Ксении! Желаем тебе всегда оставаться такой же сильной, решительной и активной натурой, всегда стремиться вперед и никогда не останавливаться на полпути.

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Оксана, Ксюша, Ксения,

Всегда во всем успешна.

Красива, очень женственна

И любит дарить нежность.

Тебя мы благ желаем

И женского везения.

Желаний исполнения,

Удачи и терпения!

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От чистого сердца поздравляю с радостным и светлым днем милую Оксану. Желаю счастливых историй в жизни, увлекательных путешествий, сказочных событий и радостных эмоций.

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От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, что освещают твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, что согревает тебе сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

Открытки с Днем ангела Оксане и Ксении – картинки