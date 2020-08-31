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Привітання з 1 вересня – проза, вірші, листівки та гіф пречудові

31 августа 2020, 00:55

Найкращі вітання з 1 вересня – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, красиві картинки з 1 вересня Днем знань – у матеріалі Главреда.

З 1 вересня - привітання та картинки на День знань прикольні й гарні
З 1 вересня - привітання та картинки на День знань прикольні й гарні

З 1 вересня привітання цього року звучать у вівторок, коли діти України починають навчання.

Комусь доведеться у 2020 році навчатися дистанційно – тому слова підтримки та добрі побажання на 1 вересня, День знань допоможуть привітати друзів, вчителів, а тим – батьків з початком нового навчального року.

Лише найкращі вітання з 1 вересня – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, красиві картинки з 1 вересня Днем знань – зібрав Главред.

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Привітання з 1 вересня – прозою, у віршах та смс

Дорогі діти, вчителі, батьки! Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації.День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України та до людини як найбільшої гуманітарної цінності.

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***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п'ятірки.

***

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!

***

Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів!

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!

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***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

***

Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує з любов'ю.

***

Побажання для учнів свого класу:

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському житті. З початком нового навчального року!

***

Вересень щедро сонцем зігрітий.

В школу повсюди

сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє.

Дзвоником першим

їх школа вітає.

***

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Побажання учням від вчителів:

З Днем знань, дорогі школярі! У цей день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями. Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати а й основам великої науки – життя. Зі святом вас усіх!

***

Побажання першій учительці:

Ось за невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Хочу усіх вас привітати,

Слова стараюсь підібрати,

Щоб кожен раптом це відчув,

Щоб вересня свого він не забув.

Щоб ворухнулось щось в душі

В усіх, хто чує ці вірші.

Бо хоч уже і час пробіг,

Та кожен з нас забудь не зміг

Як сам колись, мов ці малята,

Спішив на перше шкільне свято.

І хоч пройшло чимало літ,

Та не зітреться дивний слід...

І ось у вересня погожу днину

Ти вже ведеш свою дитину.

Свято 1 вересня – День знань – картинки та листівки

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