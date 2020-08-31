Привітання з 1 вересня – проза, вірші, листівки та гіф пречудові

Найкращі вітання з 1 вересня – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, красиві картинки з 1 вересня Днем знань – у матеріалі Главреда.
З 1 вересня привітання цього року звучать у вівторок, коли діти України починають навчання.
Комусь доведеться у 2020 році навчатися дистанційно – тому слова підтримки та добрі побажання на 1 вересня, День знань допоможуть привітати друзів, вчителів, а тим – батьків з початком нового навчального року.
Лише найкращі вітання з 1 вересня – своїми словами у прозі, прикольні вірші та короткі смс, красиві картинки з 1 вересня Днем знань – зібрав Главред.
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Привітання з 1 вересня – прозою, у віршах та смс
Дорогі діти, вчителі, батьки! Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації.День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує в дусі любові до України та до людини як найбільшої гуманітарної цінності.
***
Перший раз у перший клас!
Це ж таке є свято,
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завади шануй,
Вчи буквар до дірки!
Нехай тішаться батьки
За твої п'ятірки.
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Нехай у школі лине срібний дзвін,
Про новий рік навчальний сповіщає.
Переплелись і сум, і радість в нім,
Він, наче птах, у небеса злітає!
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Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості і чудових результатів!
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Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
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Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!
***
Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.
***
Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує з любов'ю.
***
Побажання для учнів свого класу:
Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте активними у громадському житті. З початком нового навчального року!
***
Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди
сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим
їх школа вітає.
***
Побажання учням від вчителів:
З Днем знань, дорогі школярі! У цей день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями. Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати а й основам великої науки – життя. Зі святом вас усіх!
***
Побажання першій учительці:
Ось за невтомну працю Вашу
Уклін Вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре Вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість Вам завжди!
***
Хочу усіх вас привітати,
Слова стараюсь підібрати,
Щоб кожен раптом це відчув,
Щоб вересня свого він не забув.
Щоб ворухнулось щось в душі
В усіх, хто чує ці вірші.
Бо хоч уже і час пробіг,
Та кожен з нас забудь не зміг
Як сам колись, мов ці малята,
Спішив на перше шкільне свято.
І хоч пройшло чимало літ,
Та не зітреться дивний слід...
І ось у вересня погожу днину
Ти вже ведеш свою дитину.