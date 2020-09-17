С Днем спасателя, Украина! Поздравления и крутые картинки на День рятівника

Прикольные и классные поздравления с Днем спасателя – своими словами в прозе, стихи, короткие смс и открытки с Днем спасателя Украины – в материале Главреда.
С Днем спасателя поздравления в Украине принимают ежегодно в их праздник 17 сентября. В этот день пожелания дарят всем сотрудникам МЧС. Одновременно звучат и поздравления с Днем пожарника (или, если официально, поздравления на День работников пожарной охраны).
Это мужественные люди, которые при любой погоде и в самых жутких ситуациях спешат на помощь. Поэтому они достойны каждого доброго слова в их адрес.
Прикольные и классные поздравления с Днем спасателя – своими словами в прозе, стихи про пожарников, короткие смс и открытки с Днем спасателя Украины – собрал Главред к празднику.
Привітання з Днем рятівника українською мовою
Поздравления с Днем спасателя в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Днем спасателя Украины! Пожелаю крепких сил и здоровья на долгие годы, смелости и ловкости, чуткости и осторожности, благополучия и удачи, бодрости и оптимизма, заботы и понимания, семейного счастья и любви, хорошего достатка и доброты души.
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Кто в сложных ситуациях всегда имеет вес?
Конечно же спасатели, ребята в МЧС.
Здоровья, счастья, радости, поменьше сложных случаев
И чтобы после трудных дел кошмары вас не мучили.
Пусть лучше забираются на дерево котята.
С профессиональным праздником! Спасибо вам, ребята!
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Поздравляю с Днем спасателя МЧС! Сама профессия звучит, празднично — спасатель! Почти спаситель! Желаю в работе стопроцентного спасательства! Желаю не только спасти всех, терпящих катастрофу, но и себя сберечь! Потому что ты нам нужен, наш дорогой спасатель! Здоровья тебе и личного счастья!
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Троекратное Ура!
Нашему спасателю,
Мира, солнца и добра,
Счастья, обязательно!
Сил тебе не занимать
И отваги тоже,
Твой призыв — людей спасать,
Нет труда дороже.
Добрый ангел пусть хранит
Все твои поступки,
Нервы крепнут, как гранит,
Мчит удача в руки!
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Поздравляю с Днём спасателя в Украине. Желаю доброй и светлой дороги в жизни, благополучия и удачи в деятельности, искренней благодарности и уважения от спасённых. И пусть у вас всегда будет высокий достаток и верная любовь в жизни, много успехов и везения в делах.
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Спасайте жизни всех людей
На благо Родины своей!
Пусть помощь вам придет с небес!
С Днем героизма МЧС!
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Отважного спасателя от всей души поздравляю с профессиональным праздником! Ежедневно ты рискуешь жизнью ради других. Для этого необходимы мужество и любовь к людям. Пусть чаще выдаются спокойные дни. Желаю радостных событий и позитивного отдыха.
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Чтобы дышал свободно и легко,
Чтоб шел вперед, спасая души,
Пусть будет ваша жизнь в кругу семьи,
Ведь нет на свете дела лучше.
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Ты рожден, чтобы делать добро! Ты спасатель и это звучит гордо, поздравляю с этим прекрасным и незаменимым праздником. Пусть все, что ты делаешь, обернётся тебе счастьем и благосостоянием!
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Себя храни, других спасай,
Ведь ты герой, тут нет сомнения!
Заветных целей достигай
Всегда легко, без напряжения!
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Поздравление с Днем спасателя официальное:
Искренне поздравляем вас с Днем спасателя МЧС! Пусть ваше мужественное служение людям будет вознаграждено стократ человеческой благодарностью спасенных и их родных! Желаем вам неиссякаемого оптимизма, здоровья, бодрости и богатырской силы. В любой сложной ситуации пусть рядом будут надежные товарищи. Пусть вам всегда сопутствует удача в работе, а дома окружает мир и благополучие, поддерживает любовь и забота родных и друзей!
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Спасатель, от души тебя я поздравляю!
Твой труд так важен и неоценим для всех.
Здоровья крепкого и радости желаю,
И поджидал везде чтобы успех.