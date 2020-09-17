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С Днем спасателя, Украина! Поздравления и крутые картинки на День рятівника

17 сентября 2020, 06:50

Прикольные и классные поздравления с Днем спасателя – своими словами в прозе, стихи, короткие смс и открытки с Днем спасателя Украины – в материале Главреда.

День спасателя в Украине - поздравления с Днем спасателя и открытки
День спасателя в Украине - поздравления с Днем спасателя и открытки

С Днем спасателя поздравления в Украине принимают ежегодно в их праздник 17 сентября. В этот день пожелания дарят всем сотрудникам МЧС. Одновременно звучат и поздравления с Днем пожарника (или, если официально, поздравления на День работников пожарной охраны).

Это мужественные люди, которые при любой погоде и в самых жутких ситуациях спешат на помощь. Поэтому они достойны каждого доброго слова в их адрес.

Прикольные и классные поздравления с Днем спасателя – своими словами в прозе, стихи про пожарников, короткие смс и открытки с Днем спасателя Украины – собрал Главред к празднику.

Привітання з Днем рятівника українською мовою

Поздравления с Днем спасателя в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем спасателя Украины! Пожелаю крепких сил и здоровья на долгие годы, смелости и ловкости, чуткости и осторожности, благополучия и удачи, бодрости и оптимизма, заботы и понимания, семейного счастья и любви, хорошего достатка и доброты души.

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***

Кто в сложных ситуациях всегда имеет вес?

Конечно же спасатели, ребята в МЧС.

Здоровья, счастья, радости, поменьше сложных случаев

И чтобы после трудных дел кошмары вас не мучили.

Пусть лучше забираются на дерево котята.

С профессиональным праздником! Спасибо вам, ребята!

***

Поздравляю с Днем спасателя МЧС! Сама профессия звучит, празднично — спасатель! Почти спаситель! Желаю в работе стопроцентного спасательства! Желаю не только спасти всех, терпящих катастрофу, но и себя сберечь! Потому что ты нам нужен, наш дорогой спасатель! Здоровья тебе и личного счастья!

***

Троекратное Ура!

Нашему спасателю,

Мира, солнца и добра,

Счастья, обязательно!

Сил тебе не занимать

И отваги тоже,

Твой призыв — людей спасать,

Нет труда дороже.

Добрый ангел пусть хранит

Все твои поступки,

Нервы крепнут, как гранит,

Мчит удача в руки!

***

Поздравляю с Днём спасателя в Украине. Желаю доброй и светлой дороги в жизни, благополучия и удачи в деятельности, искренней благодарности и уважения от спасённых. И пусть у вас всегда будет высокий достаток и верная любовь в жизни, много успехов и везения в делах.

***

Спасайте жизни всех людей

На благо Родины своей!

Пусть помощь вам придет с небес!

С Днем героизма МЧС!

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***

Отважного спасателя от всей души поздравляю с профессиональным праздником! Ежедневно ты рискуешь жизнью ради других. Для этого необходимы мужество и любовь к людям. Пусть чаще выдаются спокойные дни. Желаю радостных событий и позитивного отдыха.

***

Чтобы дышал свободно и легко,

Чтоб шел вперед, спасая души,

Пусть будет ваша жизнь в кругу семьи,

Ведь нет на свете дела лучше.

***

Ты рожден, чтобы делать добро! Ты спасатель и это звучит гордо, поздравляю с этим прекрасным и незаменимым праздником. Пусть все, что ты делаешь, обернётся тебе счастьем и благосостоянием!

***

Себя храни, других спасай,

Ведь ты герой, тут нет сомнения!

Заветных целей достигай

Всегда легко, без напряжения!

***

Поздравление с Днем спасателя официальное:

Искренне поздравляем вас с Днем спасателя МЧС! Пусть ваше мужественное служение людям будет вознаграждено стократ человеческой благодарностью спасенных и их родных! Желаем вам неиссякаемого оптимизма, здоровья, бодрости и богатырской силы. В любой сложной ситуации пусть рядом будут надежные товарищи. Пусть вам всегда сопутствует удача в работе, а дома окружает мир и благополучие, поддерживает любовь и забота родных и друзей!

***

Спасатель, от души тебя я поздравляю!

Твой труд так важен и неоценим для всех.

Здоровья крепкого и радости желаю,

И поджидал везде чтобы успех.

Открытки с Днем спасателя Украины и картинки

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