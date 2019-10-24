Отзывы о Rooboface (Рубофейс), роботе для торговли на финансовых рынках.

Инвестирование в финансовые рынки — один из лучших способов заставить личные сбережения работать, создав источник дополнительного дохода. А современные информационные технологии позволяют извлекать максимум из этой возможности тем, кому не безразлично свое финансовое благополучие.

Чтобы получать прибыль, инвесторам сегодня стоит обратить внимание на торговых роботов, например, Rooboface (Робофейс). Отзывы о его использовании однозначны: с таким инструментом даже совершенно далекий от финансовых рынков человек сможет получить солидные дивиденды от своих вложений.

Rooboface (Робофейс) — возможность заработать на финансовых рынках, не имея опыта

Что же такое торговые роботы? По сути, это превращенные в компьютерную программу стратегии торговли, которые разрабатываются и применяются на практике успешными трейдерами. В зависимости от политики автора, готовые алгоритмы либо продаются всем желающим, либо используются для осуществления сделок самим разработчиком.

Во втором случае трейдер может предоставить платный доступ к своему роботу другим людям, чтобы они также могли вести торговлю по его стратегии. Сама стратегия, что важно, не раскрывается и остается интеллектуальной собственностью автора. У такого подхода есть несколько преимуществ:

трейдер заинтересован в эффективности предложенной стратегии, так как сам её использует;

инвестору не нужно самостоятельно анализировать рынок и планировать сделки, за него это делает торговый алгоритм;

робот может вести торговлю круглосуточно, исключая эмоциональную составляющую, которая в случае с трейдером-человеком может привести к ошибкам и потерям.

Торговый робот Rooboface (Рубофейс), отзывы инвесторов и трейдеров.

Некоторые брокеры обеспечивают своим клиентам возможность подключения к таким торговым роботам для создания пассивного дохода. В этом случае, как правило, инвестор может выбирать из десятков предложенных вариантов, с разным уровнем доходности и финансового риска.

Торговый робот Rooboface: особенности и преимущества

Компания Forex Optimum Group предлагает собственный инновационный проект для получения пассивного дохода - сервис автоматизированной торговли LAMM Service. В рамках этого проекта инвесторы автоматически копируют на своих счетах сделки успешных трейдеров, получая прибыль от своих вложений.

Отзывы о Rooboface (Рубофейс), отзывы о лучшем способе получить пассивный доход

Один из самых доходных и стабильных трейдеров LAMM Service — торговый робот Rooboface. Отзывы участников проекта подтверждают: используемая в нем стратегия позволяет зарабатывать от 10% до 30% в месяц даже начинающим инвесторам. Автором алгоритма является трейдер с 18-летним опытом торговли на финансовых рынках. Вот только несколько преимуществ Рубофейс:

в нем используется несколько алгоритмов, которые отвечают за прибыльность и минимизацию рисков;

одна из включенных в систему методик отслеживает рыночные тенденции на стадии их зарождения;

у инвестора есть возможность в любой момент приостановить или прекратить торговлю и вывести свои средства.

Подключиться к торговому роботу Rooboface (Робофейс) можно на его официальном сайте. Заставьте свои деньги работать уже сегодня!