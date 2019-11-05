Многие украинцы уже не раз слышали об электронных торговых площадках со сказочным разнообразием товаров из Поднебесной и о выгодных ценах на них.

И действительно, китайские производители преуспели в наполнении продукцией как внутреннего рынка, так удовлетворении спроса зарубежных покупателей. А качество, о котором ранее упоминали только в ироничном тоне, давно ничем не хуже чем у изделий ведущих американских и европейских брендов.

Казалось бы, сплошные плюсы: цены, разнообразие, качество, доступность. Что же мешает многим из нас начать пользоваться благами китайской промышленности?

Восток – дело тонкое

Опытные интернет-шопперы знают о нюансах работы интернет-магазинов Поднебесной и научились обходить возможные "подводные камни".

К примеру, не всегда товар, указанный на сайте, есть в наличии. Или есть, но другого цвета или размера. Поэтому желательно связываться перед заказом с продавцами или службой поддержки магазина. Или ждать (иногда неделями) тот самый вид и тип продукции, что нужен.

Другой момент – получение заказа в нескольких посылках. Понятно, что обычно заказывают много вещей – из-за одной плачивать целую доставку невыгодно. Но бывает так, что продавец отправляет покупки по мере поступления на склад. Или заказанные товары находятся в разных точках. Вот и приходится покупателю тратить время и лишние средства на получение 2-3 посылок. К тому же, трек-номер будет соответствовать только первому отправлению. Остальные будут не зарегистрированы, и отследить их будет практически невозможно.

Вот этого, и многого другого, можно избежать, если углубляться в тонкости вопроса, как покупать товары в Китае, или просто воспользоваться услугами специалистов https://meest.cn/kak-pokupat-na-taobao, чтобы удобно и надежно "отовариваться" в крупнейших маркетплейсах Поднебесной. А это более восьмисот миллионов товаров.

Имея свои собственные складские помещения на территории Китая, у компании есть возможность консолидировать заказы в одну посылку, когда поступит последняя товарная позиция.

Работая с Meest China, вам больше не придется "выяснять отношения" с продавцом в случае претензий или доказывать проведение оплаты. Все четко, прозрачно и под контролем.

С чего начать

Итак, если приобщиться к миру выгодных покупок из Китая хочется, а разбираться в нюансах – не очень, то специалисты Meest China возьмут это на себя. Не надо изучать иероглифы, общаться с продавцами через переводчика, вникать в особенности китайской интернет-торговли, беспокоиться о доставке. Проще зайти на сайт и в несколько кликов поручить все это профессионалам. Вам помогут:

зарегистрироваться;

добавить адрес доставки в Китае;

произвести оплату;

внести покупки в личный кабинет;

оформить заявку на его пересылку в Украину и оплатить услугу.

Кстати, работая без посредников, компания поможет сэкономить до 70% средств.