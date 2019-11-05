Нацбанк отнес рост цен на электроэнергию к факторам, увеличивающим инфляцию

Несмотря на то, что тарифы для населения не изменились, подорожание электроэнергии для промышленности повлияло на рост потребительских цен.
Рост цен на электроэнергию для промышленности после запуска нового рынка повлиял на ускорение инфляции
Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь, передает БизнесЦензор.
Согласно документу, после запуска нового оптового рынка с 1 июля цены на электроэнергию для промышленности в течение третьего квартала стремительно росли, ускорившись в сентябре до 8,4% в годовом выражении.
"По оценкам НБУ, кумулятивный вклад в годовую потребительскую инфляцию от внедрения нового рынка электроэнергии для промышленных потребителей составит 0,2-0,3 процентного пункта в первый год его работы", – сказано в документе.
Нацбанк отмечает, что, несмотря на то, что тарифы для населения не изменились, подорожание электроэнергии для промышленности повлияло на рост потребительских цен через вторичные эффекты – увеличение себестоимости продукции.
Как сообщалось, ранее глава правлении "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензор заявил, что повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году.
Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.
Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.
Как сообщал БЦ, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%. Главным выгодополучателем запуска нового механизма поставок электроэнергии стал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.