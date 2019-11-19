В Украине снизился уровень бедности - Всемирный банк

Бедность / Reuters

Во Всемирном банке зафиксировали снижение бедности в Украине. Так, уровень бедности снизился на 2,3%.

Согласно презентации банка, уровень бедности снизился с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году. Причиной этому стал рост заработных плат и потребления.

При этом указано, что реальная заработная плата выросла на 9,5% в январе-сентябре 2019 году за счет роста оплаты труда в частном секторе из-за давления трудовой миграции.

"Трудовая миграция остается высокой, и денежные переводы заробитчан продолжили расти на 12% в годовом сопоставлении в январе-сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что Всемирный банк одобрительно высказался о намерении нынешней власти Украины открыть рынок сельскохозяйственных земель.