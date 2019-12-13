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Стипендия в Украине с 2020 будет с сюрпризом: кому не повезет

13 декабря 2019, 21:29

Финансирование вузов в Украине намерены уменьшить.

Размер стипендии в Украине 2020 – украинским студентам подложили свинью в Год Крысы
Размер стипендии в Украине 2020 – украинским студентам подложили свинью в Год Крысы / фото: mignews.com.ua

Финансирование университетов Украина в 2020 году снизится примерно на 20%. Эти 20% теперь придется зарабатывать: деньги начисляться будут по критериям качества. Эксперты уже предупредили, что изменение финансирования окажет влияние и на количество бюджетных мест, а также размер стипендии в Украине 2020.

Иными словами, с нового года, если вуза нет в международных рейтингах, у него низкая цитируемость или мало научных работ – то он получит не более 80% своего финансирования от государства. Также одним из критериев станет занятость выпускников.

"Например, в изменениях предусмотрено закрытие филиалов вуза в разных городах, чтобы набрать больше студентов. Мы не будем финансировать здание, его площадь", – цитирует РБК-Украина замминистра образования Любомиру Мандзий.

Читайте такжеТоп-10 специальностей в вузах Украины, куда сложно поступитьОна уверена, что таким образом удастся повысить конкуренцию между вузами.

В Минобразования не скрывают, что новый подход направлен на закрытие части учебных заведений страны.

"У нас много университетов. У нас их просто... много. И мы не можем делать вид, что мы как страна можем себе это позволить", – подчеркнула министр образования Анна Новосад.

Как сообщалось ранее, Кабмин решил урезать бюджетников в вузах. Речь идет о бюджетных местах почти на всех специальностях по уровню "магистр".

образование стипендии
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