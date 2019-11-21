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Руки Кремля: крупнейшие вузы США попали в скандал из-за российских денег

21 ноября 2019, 13:03

Кремль, такое ощущение, раскидывает свои денежные шупальца везде, где только можно.

MIT
MIT (Массачусетский технологический институт) / Studylab

Министерство образования США заподозрило Массачусетский технологический институт (MIT) и Университет Мэриленда в контактах с Россией и Китаем.

Чиновники ведомства обратились к руководству университетов и потребовали предоставить сведения о связях с правительством РЫ, фондом "Сколково", а также "Лабораторией Касперского", сообщает ТАСС.

"Министерство обеспокоено тем, что в отчетах могли быть не полностью перечислены все подарки и контракты [...], имеющие иностранное происхождение", – написано в письмах, которое чиновники Минобразования прислали университетам.

Вузам дали ровно месяц на предоставление нужной информации.

Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы университеты рассказали о контактах с властями Китая, Саудовской Аравии и Катара, а также компаниями-корпорациями из этих стран: Huawei, ZTE и Saudi Aramco.

Напомним, ранее известный коммерсант и гендиректор Facebook Марк Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США. В Кремле не задержались с ответом.

Россия США Кремль Китай вузы
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