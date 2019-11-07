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Новая гонка вооружений или Зачем США сделка с Россией

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

7 ноября 2019, 06:55

По сути, это заявление Трампа должно было показать, что он против гонки вооружений, что он за мир и за то, чтобы уменьшить ракетные арсеналы, но по факту нет никаких предпосылок для того, чтобы подобные договоры будут подписаны.

Путин Трамп
Трамп заявил о новом договоре между Россией, Китаем и другими странами, которые  разрабатывают ракеты / Reuters

Дональд Трамп заявил, что США намерены заключить сделку с Россией, Китаем и рядом других стран в сфере контроля над вооружениями.

Заявление Трампа – это изначальный план, который стоял у США, когда они принимали решение выйти из двустороннего договора с Россией, подписанного еще в 80-х годах, по ограничению количества ракет средней и малой дальности. Цель такого плана была в том, чтобы подписать еще один военный договор, но затянуть в него еще больше игроков. Особенно Китай, который в последнее время стал глобальной силой и у которого появились свои ракеты. И поэтому Трамп задался целью – включить в договор Китай, а заодно и получить какую-то фору на развитие собственных ракет. Потому что после того, как договор развалился, и в России, и в США немедленно провели испытания ракет. Понятно было, что работа над ними велась и ранее, все также понимали, что договор рано или поздно развалится и поэтому быстро этим воспользовались.

Читайте такжеУкраина должна воспользоваться ситуацией со смертью договора о ракетахПомимо этих трех стран, ракетные технологии также активно развивают сейчас и государства не обязательно глобального уровня развития и могущества. Например, Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея, Саудовская Аравия – все эти страны так или иначе развивают свой ракетные программы. Потому, когда Трамп упоминал другие страны, речь, вероятно, шла именно о них. Особенно - об Индии и Пакистане, у которых достаточно большой арсенал и которые никогда не были частью каких-либо ограничительных многосторонних договоров. И если уже ставить рамки для Китая, то это необходимо делать для всех. Другой вопрос – удастся ли это США, так как все эти страны отказывались участвовать не только в ракетных договорах, но и по ядерному оружию.

По сути, это заявление Трампа должно было показать, что он против гонки вооружений, что он за мир и за то, чтобы уменьшить ракетные арсеналы, но по факту нет никаких предпосылок для того, чтобы подобные договоры будут подписаны. Тем более, что есть вопросы и к искренности намерений Трампа, так как ранее он активно выступал за наращивание арсенала.

Это целиком политическое заявление, которым он хочет показать, что он не безумец, который хочет войны, так как ему часто приписывают разжигание войны на Ближнем Востоке.

Для Украины главный риск возникает в том случае, если затянется это противостояние и с новой силой начнется гонка вооружений. Единственное отличие от предыдущей холодной войны (которая, в принципе, и не заканчивалась) будет в том, что теперь она может сейчас быть более открытой, публичной и без каких-либо тормозов, которые создавались такими договорами. И поскольку нет ресурсов и средств, чтобы строить ракеты Украины, мы окажемся на передовой глобального фронта, ведь мы граничим с Россией, с которой у нас идет война, и при этом мы не сильно интегрированы в западные системы коллективной безопасности. И получается, что обострение нам не очень выгодны, тем более, в связи с приоритетом Украины на развитие экономики. Так как такое положение при условии роста напряжения в регионе, ставит под сомнение приход инвестиций в ту страну, которую многие воспринимают не иначе, как буферную зону.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

Россия США Китай Дональд Трамп ракетный договор Илья Куса
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