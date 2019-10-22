Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США: в Кремле ответили

Марк Цукерберг обвинил РФ во вмешательстве в еще не прошедшие американские выборы / Reuters

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы, которые состоятся в США в 2020 году.

В интервью NBC он обвинил в аналогичных действиях Китай и Иран.

По словам бизнесмена, страны вмешиваются в выборы в США с каждым разом все более "изощренно".

"Отчасти относительно 2020 года я уверен потому, что с 2016 года мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства в выборы по всему миру", — заявил он.

Цукерберг сообщил, что соцсеть удалила четыре сети аккаунтов, страниц и групп, которые синхронно распространяли недостоверную информацию. Три из них были из Ирана, и одна — из России, уточнил он. Все попытки вмешательства осуществлялись из-за рубежа.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова главы Facebook фейковыми новостями.

"Вот вам и "фейк ньюз в соцсетях". Дешево и сердито", - написала спикер ведомства в Facebook.

Напомним, известная сотрудничеством с боевиками ДНР российская певица Юлия Чичерина разнесла социальную сеть Facebook и ее главу Марка Цукерберга за блокировку аккаунта.