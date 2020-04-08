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"Улетит" за 30 гривен: в Раде шокировали прогнозом курса доллара

8 апреля 2020, 05:16

Владимир Цабаль назвал реальный курс доллара.

Доллары

Заложенный в бюджете-2020 курс гривны может оказаться оптимистичным в случае продления карантина в Украине, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат Владимир Цабаль.

"Я скорее соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что 29 - это оптимистично. Если карантинные меры будут направлены в более гибком и экономически оправданном направлении. То есть если эти меры будут позволять экономике работать без нарушения эпидемиологических норм, тогда 29-30 это может быть довольно реальный курс", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

При этом нардеп выделил два обстоятельства, от которых будет зависеть колебание курса доллара.

"От того, насколько сильно будет использоваться НБУ для финансирования бюджета. Сейчас выглядит так, что финансирование Нацбанком бюджета не увеличено. Там на уровне 40-42 млрд гривен осталось. Это хорошо, это означает, что не будет дополнительной нагрузки на курс. А второе - от уровня остановки экономики", - добавил Цабаль.

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Напомним, ранее эксперты дали мрачный валютный прогноз до лета.

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