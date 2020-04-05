Больше 33 гривен за доллар: эксперты дали мрачный прогноз до лета

По мнению инвестиционного аналитика Александра Паращия, до конца весны курс доллара будет на уровне 26,5 гривны/доллар.

"При условии, что разрастание эпидемии остановится, если начнется стимулирование (экономики) в Китае, Европе, Америке, а Украина при этом договорится с МВФ", - подчеркнул он.

При негативном сценарии Паращий не исключил, что это будет курс 28-29 гривен/доллар.

Как отметил аналитик одной из инвестиционных компании Максим Пархоменко, базовым сценарием является курс 26,5-27 гривны/доллар.

По его словам, если негативные тенденции на рынках продолжатся, а Украине договориться с МВФ не удастся, можно ждать доллар по 28 гривен, пишет Апостроф.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин полагает, что в пессимистическом сценарии курс составит 27,5-28,5 гривны/доллар.

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Он добавил, что существуют и более мрачные прогнозы, согласно которым, курс может уйти за 33 гривны/доллар. "Но пока такой вариант я могу рассмотреть в условиях продолжения панических движений на рынке", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее банкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллара.