Банкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллара

Спрос на валюту в банках сокращается / Фото pixabay.com

Объявленный в Украине карантин оказал заметное влияние на валютный рынок.

Как подчеркнул представитель одного из банков Юрий Крохмаль, спрос на валюту перестал быть ажиотажным, хотя нервозность, а вместе с ней и волатильность, сохраняются.

Топ-менеджер другого банка Антон Стадник подтверждает, что спрос на валюту в кассах банка со стороны населения действительно сокращается. Основная причина - ограничение свободного перемещения по городу.

"Ввиду карантина люди стали меньше посещать отделения банков, да и сами банки временно закрывают те свои отделения, где клиентопоток сильно снизился или прекратился", - отметил он.

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Аналитики не исключают новых всплесков в курсе доллара в ближайшее время, пишет rbc.ua.

Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Суслов предупредил о катастрофических последствиях карантина.