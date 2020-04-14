Платить или не платить: Приватбанк решил судьбу кредитов на время карантина

В Приватбанке рассказали о дополнительных кредитных каникулах

В Приватбанке рассказали о ситуации с выплатой кредитов заемщиками с учетом экономических условий, вызванных последствиями пандемии коронавируса.

Что будет с кредитами во время карантина: ответ Приватбанка

В банке приняли решение ввести дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков по программам кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости".

Отсрочка и перенос платежей: кому "повезет"

Как сообщили в пресс-службе банка, клиенты, у которых возникли финансовые трудности (увольнение, отпуск за свой счет и т.д.) из-за ограничений, связанных с карантином, могут рассчитывать на перенос сроков очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к договору после окончания карантина.

Кредитные каникулы в Приватбанке: как оформить

Для оформления каникул в банке предлагают заполнить заявку на сайте и напоминают, что в настоящее время штрафы и пеня за просрочку платежей не начисляются.

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Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.