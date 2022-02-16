Цены побили рекорды: что изменилось на рынке недвижимости в Украине за год

Стоимость квадратного метра в новострое в течение года выросла на 7000 грн.
В 2021 году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей. По словам заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрия Тация, в среднем за прошлый год как в столице, так и в других регионах, квартиры в новостроях подорожали на 25-30%. Рост цен длился до осени, а затем внезапно прекратился.
Также отмечается, что в октябре прошлого года инвестиционный спрос на жилье иссяк. На тот момент активность покупателей снизилась на 20%. То же самое повторилось и в январе этого года.
Между тем, в начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра составляла от 19500 гривен, а в конце года достигла 23000 гривен.
Средняя цена составляла 28000 грн в январе, а в декабре 35000. То есть, цена квадратного метра в течение года выросла на 7000 грн.
Читайте такжеВ Украине взлетит стоимость аренды квартир: названы новые расценкиВ конце 2021 года лидерами в сфере подорожания жилья стали:
- Киев: от 28 до 35 тыс. грн/кв. м;
- Львов: от 24 до 28,5 тыс. грн/кв. м;
- Одесса: от 23 до 27 тыс. грн/кв. м;
- Днепр: от 23,5 до 28 тыс. грн/кв. м;
- Харьков: от 20,5 до 24,5 тыс. грн/кв.м.
За сколько можно купить однокомнатную квартиру в ЖК эконом-класса сейчас:
- в Киеве – от 1 миллиона гривен;
- в Одессе и Днепре – 750-800 тысяч гривен;
- во Львове – от 800 тысяч гривен;
- в Харькове – 600-650 тысяч гривен.
Аналитики подытожили, что 2021-й год в 30% подорожании побил все рекорды.
Цены на недвижимость в Украине
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Украине подорожает недвижимость. Цена за квадратный метр может увеличиться на 10%. Цены вырастут не только на первичном, но и на вторичном рынке. Однако все будет зависеть от спроса и покупательной способности.
Увеличатся в Украине и цены на аренду жилья. Они взлетят на 10-15% в течение 2022 года. Таким образом, в столице снимать квартиру может стать дороже на несколько тысяч.
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