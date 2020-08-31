Доллар и евро готовы к прыжку: прогноз валют на ближайшую неделю

Прогноз валют на ближайшую неделю / УНИАН

На понедельник, 31 августа 2020 года, Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне 27,48 грн за доллар и 32,73 гривны за евро. Ожидается, что доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6−27,7 гривны, а наличный доллар в банках - около 27,5−27,7 гривны.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на прогноз старшего аналитика компании Альпари Вадима Иосуба.

" За прошедшую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне практически не изменился, в других же сегментах валютного рынка доллар вырос на 0,3−0,4%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,48 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время выросли с 27,43—27,46 грн до 27,53—27,56 грн (+0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю поднялись с 27,31—27,56 грн до 27,40—27,63 грн (+0,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%. На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,6−27,7 грн, а наличный доллар в банках - около 27,5−27,7 грн", — заявил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил прогноз ‒ курс доллара США до конца 2020 года по отношению к гривне не превысит отметку в 29 грн/доллар.