Доллар по 150: курс рубля за день обвалился на 20%

7 марта рубль "упал" до рекордных отметок.
По данным внебиржевого рынка Forex курс рубля вновь обвалился до рекордных отметок.
Так в обменниках к вечеру 7 марта доллар стоил 150 рублей, а евро - 164,5. За сутки иностранная валюта по отношению к рублю укрепилась на 22-23%.
При этом Банк России снизил официальные курсы доллара и евро до 105,8 и 116,5 руб. соответственно. Новая ставка должны была начать действовать с 5 марта.
Торги на всех рынках Московской биржи приостановлены до 9 марта.
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Автор: Анна Нагорная