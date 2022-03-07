Доллар по 150: курс рубля за день обвалился на 20%

Доллар по 150: курс рубля за 7 марта обвалился на 20% / pixabay.com

По данным внебиржевого рынка Forex курс рубля вновь обвалился до рекордных отметок.

Так в обменниках к вечеру 7 марта доллар стоил 150 рублей, а евро - 164,5. За сутки иностранная валюта по отношению к рублю укрепилась на 22-23%.

При этом Банк России снизил официальные курсы доллара и евро до 105,8 и 116,5 руб. соответственно. Новая ставка должны была начать действовать с 5 марта.

Торги на всех рынках Московской биржи приостановлены до 9 марта.

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