Эксперт назвал главные причины падения курса доллара

Эксперт назвал причины роста курса доллара / УНИАН

Главная причина укрепления курса доллара до недавнего времени была связана с уплатой квартального налога на прибыль.

Об этом рассказал Главреду финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

По его словам, прогнозный общий сбор налога в Украине– около 18-19 миллиардов гривен.

"Безусловно, значимую часть этой суммы получают от экспортно-импортных предприятий. Поэтому экспортеры заводили валюту, продавали ее и тем самым выполняли свои налоговые обязательства. Кроме того, Нафтогаз продавал валюту за транзит, которую до этого держал на счетах. Сейчас идет девальвация, которая связана с отсутствием продаж валюты на межбанке. Плюс идут выходные дни и банки хотят остаться в своей позиции или купить валюты, так как понимают, что дешевого доллара в ближайшее время уже не будет". - отметил эксперт.

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Также Василий Невмержицкий назвал два фактора, которые будут влиять на курс доллара после августовских праздников.

нерезиденты будут постепенно продавать ОВГЗ либо погашать их согласно графику, что будет способствовать притоку гривны покупателям ОВГЗ.

Второй – расчеты по внешним долгам, так как осенью Украине нужно будет вернуть около 120-150 миллиардов гривен в эквиваленте к доллару.

"Большой вопрос возникает и по урожайности – в объеме тонн собранного урожая у нас возможен очередной рекорд, но его качество в связи с погодными условиями может быть низким, в связи с чем упадет и цена на зерновые и бобовые, что уменьшит приток валюты в страну. Потому ближе к середине сентября стоит готовиться к девальвированию курса на межбанке. Однако навряд ли оно будет слишком значимым – максимум, доллар достигнет уровня 28,50 гривен за доллар, так как у нас на данный момент нет причин для резких скачков. Это заметно по поведению нерезидентов, которые постепенно продают ОВГЗ как раз для того, чтобы не слишком влиять на курс", - резюмировал Невмержицкий.

Напомним, ранее новый руководитель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что финансовый регулятор, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.