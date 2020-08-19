Эксперт назвал главные причины падения курса доллара

По его словам, прогнозный общий сбор налога в Украине– около 18-19 миллиардов гривен.
Главная причина укрепления курса доллара до недавнего времени была связана с уплатой квартального налога на прибыль.
Об этом рассказал Главреду финансовый эксперт Василий Невмержицкий.
По его словам, прогнозный общий сбор налога в Украине– около 18-19 миллиардов гривен.
"Безусловно, значимую часть этой суммы получают от экспортно-импортных предприятий. Поэтому экспортеры заводили валюту, продавали ее и тем самым выполняли свои налоговые обязательства. Кроме того, Нафтогаз продавал валюту за транзит, которую до этого держал на счетах. Сейчас идет девальвация, которая связана с отсутствием продаж валюты на межбанке. Плюс идут выходные дни и банки хотят остаться в своей позиции или купить валюты, так как понимают, что дешевого доллара в ближайшее время уже не будет". - отметил эксперт.
Читайте такжеВалютные колебания: эксперт дал прогноз курса доллара на ближайшие дни
Также Василий Невмержицкий назвал два фактора, которые будут влиять на курс доллара после августовских праздников.
- нерезиденты будут постепенно продавать ОВГЗ либо погашать их согласно графику, что будет способствовать притоку гривны покупателям ОВГЗ.
- Второй – расчеты по внешним долгам, так как осенью Украине нужно будет вернуть около 120-150 миллиардов гривен в эквиваленте к доллару.
"Большой вопрос возникает и по урожайности – в объеме тонн собранного урожая у нас возможен очередной рекорд, но его качество в связи с погодными условиями может быть низким, в связи с чем упадет и цена на зерновые и бобовые, что уменьшит приток валюты в страну. Потому ближе к середине сентября стоит готовиться к девальвированию курса на межбанке. Однако навряд ли оно будет слишком значимым – максимум, доллар достигнет уровня 28,50 гривен за доллар, так как у нас на данный момент нет причин для резких скачков. Это заметно по поведению нерезидентов, которые постепенно продают ОВГЗ как раз для того, чтобы не слишком влиять на курс", - резюмировал Невмержицкий.
Напомним, ранее новый руководитель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что финансовый регулятор, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.