Дело "Мотор Сичи" - самое грубое в истории Украины нарушение прав акционеров - эксперт

Вячеслав Богуслаев, экс-владелец ПАО "Мотор Сич" не может прикрываться ни коллективом, ни интересами других акционеров компании — уверен Андрей Семидидько, правозащитник, общественный деятель, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины.

"Сотрудников Богуслаев обманул, и с ними он не советовался, когда продавал акции "Мотор Сич". А миноритарных акционеров, к которым Богуслаев пытается апеллировать, он попросту кинул — они годами не получают дивидендов, не могут сменить менеджмент, раскрадывающий предприятие, и даже не могут продать свои акции. Из-за схем Богуслаева этиценные бумаги для них оказались мертвым балластом и бессрочно замороженным активом. А заводчане уверены, что Богуслаев не просто у них за спиной "вымутил" у китайцев сотни миллионов долларов за акции, но присвоил себе китайские инвестиции в развитие производства", — прокомментировал сделанное Вячеславом Богуслаевым заявление Андрей Семидидько.

Семидидько считает, что все действия Вячеслава Богуслаева направлены на то, чтобы вопреки закону сохранить за собой контроль над предприятием.

"Вдумайтесь, фактически он единолично управляет "Мотор Сичью" с начала 90-х. В процессе всех тогдашних корпоратизаций-приватизаций положил себе в карман контрольный пакет акций, втихаря продал их еще в 2016-м, но отдавать предприятие законным собственникам не хочет. Вместо этого кричит, мол, "самозванцы зрения лишают", собрание акционеров созывают. Хотя прекрасно знает, каким юрлицам, с каких своих офшоров продавал акции. На воре шапка горит – кто в этой истории рейдер, совершенно ясно без объяснений", - отметил он.

Проанализировав ситуацию, Семидидько констатирует, что на "Мотор Сичи" реализована сложная схема рейдерского захвата.

"Думаю, многие видели результаты журналистского расследования, согласно которому Богуслаев блокирует китайским владельцам контрольного пакета акций доступ на предприятие при содействии правоохранителей, судей, чиновников – как сначала при Порошенко, так сейчас и при Зеленском. Следы ведут в высшие эшелоны власти, где в упор не хотят понимать, что предприятие, приватизированное в 1998 году, развивается по законам рынка. В СБУ, которое наложило арест на акции, но "диверсантов" и "изменников" по соответствующему уголовному делу не нашло. В АМКУ, где чинуши боятся дать разрешение на концентрацию, но не боятся потом, что их посадят за саботаж. Налицо все основания для того, чтобы считать действия власти экспроприацией инвестиций, идти в международный арбитраж итребовать от государства Украины возмещения $3,5 млрд. ущерба, что, собственно, и сделали китайцы", - добавил он.

Эксперт обращает внимания на нарушения и несоответствия в работе органов корпоративного управления ПАО "Мотор Сич".

"Срок действия полномочий наблюдательного совета предприятия согласно уставу "Мотор Сичи" истек в 2018 году, и даже согласно более либеральнойдействующей редакции Закона "Об акционерных обществах" он тоже истек – в 2020-м. По состоянию на сегодняшний день набсовет "Мотор Сичи" нелегитимен, и единственное решение,которое он имеет право принимать – созыв общего собрания акционеров!", - рассказывает глава Антирейдерского союза.

Андрей Семидидько считает, недавнее сообщение о контракте на $800 млн., якобы заключенном "Мотор Сичью" с неназванной китайской фирмой, частью общей дезинформационной кампании Богуслаева и серьезнейшим нарушением прав акционеров.

"Скорее всего такого контракта либо нет в природе, либо Богуслаев заключает сделку с "пустышкой", подконтрольной ему или его окружению. Но если контракт существует, любой юрист расторгнет его в два счета. В гривневом эквиваленте речь идет о сделке на 22,3 млрд. грн., что составляет почти 75 % суммы активов предприятия согласно его финансовой отчетности. А, согласно уставу "Мотор Сичи", все сделки насумму более 25 % этого показателя должно согласовывать собрание акционеров!"

По мнению эксперта, "дело "Мотор Сичи" - самое грубое в истории независимой Украины нарушение прав акционеров, которое ставит крест на возможности развития фондового рынка ирынка капитала и лишний раз демонстрирует беззащитность инвесторов в условиях недоразвитой демократии.

Как сообщалось ранее, китайские инвесторы официально сообщили на Шанхайской фондовой бирже о созыве 31 января 2021 года внеочередного собрания акционеров ПАО "Мотор Сич". В повестке дня, в том числе, утверждение нового устава ПАО "Мотор Сич", принятие решения по наблюдательному совету и др. Акционеры ПАО "Мотор Сич" получили уведомление о подготовке внеочередного общего собрания акционеров, а также пакет других необходимых документов, с которым можно ознакомиться здесь.