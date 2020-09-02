Эксперт спрогнозировал, "улетит" ли осенью курс доллара за 30 гривен

Доллары / Reuters

В Украине стартовала очередная волна постепенного ослабления гривны по отношению к доллару и евро ‒ что обусловлено эмиссией национальной валюты.

Об этом в комментарии Главреду рассказал Олег Соскин ‒ директор Института трансформации общества, экономист и политолог.

"На данный момент это [ослабление курса ‒ Главред] обусловлено эмиссией гривны, так как увеличивается объем как безналичной, так и наличной гривны. В частности, объем безналичной гривны увеличился за счет так называемого рефинансирования, а фактически – кредитования коммерческих банков (прежде всего, государственных) на длительный срок. То есть эти банки получают большие суммы, которые стали использовать для выдачи кредитов. Кроме того, произошло уменьшение процентной ставки НБУ, из-за которой кредиты также выдаются по заниженным ставкам", ‒ рассказал он.

По словам Соскина, сейчас в стране идет процесс увеличение наличия необеспеченных кредитных средств.

"Это, соответственно, способствует выдаче дешевой гривны, которая пошла в оборот к разным заемщикам и которую, в том числе, обменивают и на иностранную валюту. В результате идет накапливание гривны, с которой крупные структуры идут покупать долговые обязательства и эти деньги уже запускают мультипликатор – то есть в обращении увеличивается наличие необеспеченных кредитных средств, которые Нацбанк уже вынужден выдавать долларами и евро", ‒ считает эксперт.

Соскин убежден ‒ в ближайшем будущем курс гривны будет снижаться и даже не исключен вариант его обвала до 30 и больше гривен за доллар.

"В дальнейшем эта тенденция падения гривны будет только усиливаться – национальная валюта продолжит проседать до 28 гривен за доллар и будет удерживаться на этом уровне в период сентября-октября, так как под выборы валюту, в том числе, и свободно конвертируемую, начнут активно вбрасывать в экономику в период избирательной кампании. Но уже с 1 ноября, если власть не получит до этого времени обещанные ранее внешние займы от ЕС или МВФ, то, с учетом отсутствия достаточной прибыли от промышленности в предыдущих кварталах, может произойти обвал гривны до 30 и больше", ‒ подытожил он.

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