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Как узнать размер субсидии онлайн: советы и поэтапная инструкция

31 октября 2020, 01:34

Как начисляют субсидии в Украине 2020 и как рассчитать ее размер – в материале Главреда.

Как узнать свою субсидию - проверка субсидии и ее размера онлайн
Как узнать свою субсидию - проверка субсидии и ее размера онлайн / ru.slovoidilo.ua

Кабмин ужимает размер субсидии, но для многих она все равно остается едва ли не единственным способом избежать коммунальных долгов.

Срок действия субсидии рассчитан на двенадцать месяцев (с первого дня мая по последний день апреля). Причем суммы на отопительный и на неотопительный периоды разные: они рассчитываются отдельно.

Главред напоминает, как узнать свою субсидию: проверить ее наличие и рассчитать размер субсидии онлайн.

Скажем сразу, что в реестр вносят только те домохозяйства, владельцы которых прошли все необходимые процедуры. То есть сначала нужно подать заявление на субсидию, свою декларацию о доходах и расходах (а еще членов своей семьи, если они прописаны в этой квартире/доме). Тем, кто жилье снимает, нужно предоставить и договор аренды (найма). Подачу документов должны зарезервировать социальные службы.

Как узнать размер субсидии онлайн

Чтобы убедиться, что субсидия назначена и узнать ее размер – нужно перейти на сайт Минсоцполитики.

Уточним, что в списке министерства отображаются адреса лишь тех украинцев, которые обратились за государственной помощью (как было указано выше).

Далее следует:

  • ввести свои данные в левой части экрана: свой адрес от области до номера квартиры;
  • не забыть поставить галочку в поле "Я не робот";
Как узнать свою субсидию - проверка субсидии и ее размера онлайн
  • результаты поиска появятся справа: состояние субсидии (действует она еще или уже нет), последние две цифры номера заявления на получение, годовой и месячный размер помощи, месторасположение личного дела, населенный пункт;
Как узнать свою субсидию - проверка субсидии и ее размера онлайн
  • информация о субсидии за периоды скрыта под иконкой "глазка" (на картинке сверху выделена красным квадратиком): тут указаны суммы, что начислены на отопительные и неотопительные периоды. Также тут можно увидеть, какая сумма начислялась на оплату коммуналки.
Как узнать свою субсидию - проверка субсидии и ее размера онлайн

Как рассчитать субсидию самостоятельно

Субсидии в Украине: последние новости

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