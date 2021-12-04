Киевстар меняет тарифы: когда ждать подорожания и на сколько

/ УНИАН

В компании Киевстар заявили о планах повышения тарифов на услуги мобильной связи.

Изменения коснутся небольшой части абонентов, пользующихся услугами Киевстара, заявил директор компании Александр Комаров в комментарии Ubr.ua.

Подорожания тарифных планов стоит ожидать уже в 2022 году, подчеркнул он.

"Где-то раз в год мы выпускаем новую тарифную линейку и стараемся ее наполнить каким-то новым содержанием", – пояснил собеседник.

Он отметил, что подорожание будет незначительным и привел в пример наиболее доступный пакет, в котором ежемесячная абонплата выросла на 10 грн, со 125 грн до 135 грн.

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Директор Киевстара уточнил, что средний доход на одного абонента (ARPU) по итогам третьего квартала этого года составил 86 грн/мес., и вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее приблизительно на 9,5%. В планах оператора – сохранить указанную динамику ARPU в районе 10% до конца 2022 года.

Комаров добавил, что Киевстар будет стимулировать пользователей к тому, чтобы те подключались к новым тарифным пакетам, отличающихся от старых наполнением и новыми услугами.

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Напомним, ранее сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу сим-карт для мобильной связи по паспoртам. При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, могут обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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