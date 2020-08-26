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Коммуналка, курс доллара и цены – насколько вырастут и когда

26 августа 2020, 20:27

Минэкономики спрогнозировало, какими будут курс гривны, инфляция и цены на комуналку в Украине.

Тарифы в Украине, цены и курс доллара - насколько вырастут и когда
Тарифы в Украине, цены и курс доллара - насколько вырастут и когда / УНИАН

Министерство экономики дало прогноз по основным экономическим показателям на этот год и последующие.

Из хороших новостей: цены и курс доллара в Украине должны снизиться. Из плохих: ожидается резкий скачок тарифов.

Так, Минэкономики прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 5,9% (декабрь к декабрю) – против 11,6%, что планировалось вначале.

Среднегодовой курс доллара оценен в 27 грн/$ (ранее говорилось про 29,5 грн/$), а на конец года курс доллара к гривне ожидается на отметке 28,3 грн/$.

Читайте такжеЧто будет с курсом доллара в сентябре: эксперт дал прогнозВ то же время ожидается повышение цен на газ для населения на 19% уже в следующем году, в 2022-м – еще на 24%, а в 2023-м – еще на 6%. До конца этого года изменений ждать не стоит, заверили в ведомстве.

Рост цен на электроэнергию для промпредприятий в последующие три года должен составить 10%.

Централизованное водоснабжение подорожает уже в этом году на 23% (плюс/минус 5%), в следующем – еще на 20% (с той же погрешностью), в последующие два года – на 11% и 5% соответственно. Аналогично подскочат цены и для централизованного водоотвода.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года всем украинцам, которые не установили газовые счетчики в своем жилье, увеличат тариф на газ, поскольку норматив на использование "голубого топлива" cтанет втрое больше.

Минэкономики курс гривни курс доллара курс валют ЖКХ-тарифы
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