Падение курса доллара: эксперты рассказал, что будет с валютой США в Украине

эксперты рассказал, что будет с валютой США в Украине/ УНИАН

На понедельник, 17 августа 2020 года Нацбанк Украины установил официальные курсы валют на уровне 27,35 гривен за доллар и 32,31 гривен за евро. Наличные курсы самых популярных в стране иностранных валют за выходные тоже снизились в среднем на пять−семь копеек.

Как сообщает портал Факты со ссылкой на эксперта-аналитика компании Forex Club Андрей Войткив, ситуацию с колебанием курса гривны-доллара можно оценить однозначно.

"Курс украинской гривни держится на достаточно уверенном уровне, торгуясь на отметке 27,33 гривен за доллар. Такая динамика наблюдается, даже несмотря на то, что Украина в первом полугодии 2020-го сократила экспорт товаров в Россию на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а импорт — почти на 43%", — заявил он.

До того руководитель украинского Минэкономики Игорь Петрашко заявлял ‒ что обеспокоен отрицательным торговым балансом страны с Россией, Беларусью и Казахстаном.

"Вместе с тем можно говорить о том, что на украинском валютном рынке сформировался довольно сильный восходящий тренд и гривня вскоре может продолжить свой подъем, стремясь к отметке 27,2 гривен за доллар", — отметил Войткив.

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Напомним, ранее новый руководитель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что финансовый регулятор, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.