Локдаун в Украине: у Зеленского рассказали о новых выплатах для предпринимателей

Как оформить и получить выплату из-за локдауна предпринимателю / УНИАН

​Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что с начала следующей недели, 14 декабря, предприниматели смогут начать подавать заявки на получение материальной помощи во время локдауна в размере 8 тысяч гривен.

"У нас есть два разных вида помощи. Первый — это помощь в 8 тысяч гривен, которые получит непосредственно человек. Вторая — это в случае, если его работодатель сократил рабочее время и, чтобы не увольнять работников, переводит их на полставки или на четверть ставки. И тогда государство доплачивает работодателю, чтобы он сохранил рабочие места — по 8 тысяч на каждого такого наемного работника. У таких работодателей, это уже непосредственно бизнес, а не малый предприниматель, не должно быть задолженности по уплате налогов на заработную плату​", - сказала Юлия Ковалив​, передает телеканал Украина 24.

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Ковалив уточнила, что эта помощь имеет целевое направление — она ​​должна уйти работникам работодателя, который ее получил. Иначе работодатель должен вернуть помощь и уплатить штраф.

Также Ковалив рассказала, что делать обычным работникам, которые не являются предпринимателями.

"На сегодня система выплаты зарплаты работает таким образом, что если человек получил зарплату, то работодатель точно заплатил за нее налоги. Иначе банки вообще не принимают платежки на выплату зарплат. Поэтому человек получит помощь", — сказала она.

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