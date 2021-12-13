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Налоги украинцам придется платить даже со старых квартир: кто и сколько должен будет отдать

13 декабря 2021, 10:07
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Граждане будут вынуждены заплатить налоги за приобретенные ранее объекты недвижимости или дорогие вещи, доходы на приобретение которых не могут подтвердить.

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Украинцам придется заплатить налоги даже со старых квартир / imagestun.com

С сентября 2022 года в Украине завершится налоговая амнистия – период, когда украинцы могут задекларировать доходы, за которые раньше не заплатили налог. После этого налоговая начнет применять косвенные методы налогового контроля. Налоги будут досчитывать за расходы, которые не смогут подтвердить, в частности, речь идет и о покупке жилья.

То есть налоговая сможет провести оценку операций по покупке объектов недвижимости или дорогих вещей без задекларированных доходов. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, пишет Новое время.

"Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги... следствием этого будет то, что налоговая должна доначислить сумму неуплаченных налогов", – отметил министр.

Косвенные методы налогового контроля означают, что налоговая сможет контролировать не только то, как украинцы платят налоги с доходов, но и как тратят деньги. Служба ведет учет всех белых доходов с 1995 года. И если гражданин тратит больше средств, чем имеет дохода, к нему могут возникнуть вопросы.

Это будет касаться и покупки жилья. Налоговая может заинтересоваться, откуда у вас взялись деньги на покупку квартиры, даже если сделку вы совершили, например, 15 лет назад.

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Неуплаченные налоги доначисляют не на всю сумму покупки, а лишь на разницу между доходами, которые были задекларированы, и стоимостью покупки.

Налоговая амнистия для украинцев что предусматривает

Верховная Рада приняла законопроект №5153 о налоговой амнистии для украинцев 15 июня 2021 года. Цель такой инициативы – детенизировать украинскую экономику.

Читайте такжеНалог на недвижимость в Украине вырастет: как он считается и сколько платитьСогласно закону, с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц. Во время такого декларирования декларант, исходя из стоимости принадлежащих ему активов, заплатит разовый обязательный платеж.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии 17 июля.

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