Новый удар по Газпрому: названа сумма колоссальных убытков монополиста

Прибыль Газпрома во втором квартале 2020 года сократилась на 50% / ТАСС

Чистая прибыль российской транснациональной корпорации Газпром во II квартале 2020 года сократилась на 50% – до 149, 168 миллиардов рублей. Данный показатель превысил прогноз Raiffeisenbank, который прогнозировал прибыль Газпрома за данный период времени в 139 миллиардов рублей.

Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.

Известно, что квартальная выручка корпорации снизилась на 33% - до 1163, 316 миллиардов рублей, тогда как прогноз составлял 1136 миллиардов рублей.

Показатели Газпрома по объему прибыли до вычета расходов по выплатам сократились до 93, 853 миллиарда рублей. Цифра почти совпала с прогнозами аналитиков.Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали, зачем Газпром демонтирует трубы на границе с Украиной

Что касается прибыли по курсовым разницам, ее размер составил 266, 288 миллиардов рублей при прогнозе в 249 миллиардов рублей.

Напомним, по причине снижения цены на газ и продажи голубого топлива по цене, ниже уровня безубыточности, корпорация Газпром за последние полгода потеряла более 50% своей экспортной выручки.

Добавим, в I квартале 2020 года компания Газпром понесла убытки на сумму в 4 миллиарда долларов США. По прогнозам аналитиков, потери корпорации за весь текущий год могут составить около 20 миллиардов долларов.