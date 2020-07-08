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"Турция помогает деньгами": какие цены на отдых ждут украинцев

Отдых на море в Украине недорого найти не получится – как и в других странах, пояснил эксперт.

8 июля 2020, 12:27
Отдых на море 2020 - цены в карантин падать не будут
Отдых на море 2020 - цены в карантин падать не будут / 1zoom.ru

Отдых на море 2020 для украинцев будет проходить по новым правилам.

Цены на отдых в 2020 году подорожают вряд ли – но и на скидки рассчитывать не стоит, отметил в интервью Liga.net президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

"Во-первых, повышать цены в условиях нестабильного спроса достаточно рискованно. Во-вторых, вполне вероятно, что принимающие страны будут дотировать туристический бизнес. Например, Турция помогает туроператорам деньгами, Египет до октября отменил въездные визы", – пояснил эксперт.

Что касается скидок, то их заменят какие-то льготные условия.

Читайте такжеОтдых на море 2020: в какие страны и когда могут попасть украинцы"…будут предлагать льготные условия, например, по бронированию тура и его отмене. Уже сейчас многие предлагают минимальную, а некоторые даже нулевую предоплату и оплату тура за неделю до отправления", – отмечает эксперт.

Как ранее сообщалось, в ЕС запустили специальный сайт Re-open EU, который поможет планировать туристические поездки в условиях карантина. Ресурс уникален тем, что в режиме реального времени будет предоставлять информацию о действующих ограничениях.

Напомним, ЕС открывает свои границы для граждан иностранных государств уже с 1 июля. На данный момент в европейские страны могут попасть только те украинские граждане, которые имеют легальные основания для пребывания в Евросоюзе. Туристам в европейские страны путь пока закрыт.

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