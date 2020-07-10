В Украине могут возникнуть проблемы с зарплатами и пенсиями: нардеп объяснила ситуацию

Кабмин выделил около 30 млрд грн, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде / УНИАН

Кабмин выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде. Однако по-прежнему существует риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат, так как в текущем году бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой по выплатам внешних займов.

Об этом заявила парламентарий от партии Слуга народа Галина Янченко в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, ключевой проблемой бюджета в этом году является запредельная нагрузка по внешним выплатам, связанная с реструктуризацией долгов в 2014-2015 годах. Дефицит бюджета серьезный, но до конца 2020 года средств должно хватить.

"Но средств до конца года хватит, хотя дефицит большой. Дефицит в Пенсионном фонде существовал много лет, он перманентный и всегда дофинансируется из бюджета", - уверяет Янченко.Читайте такжеДепутаты изменили государственный бюджет и приняли ряд законов: подробности

Кроме того, она добавила, что риски по бюджету действительно есть, однако власти стараются делать все, чтобы их не допустить. Политик напомнила об индексации пенсий на 11%, выразив надежду, что вопрос дефицита в Пенсионном фонде также удастся урегулировать.

Без денег не должны остаться и другие бюджетники.

"Также средств хватит и на выплаты бюджетникам, и на завершение ряда программ, которые запустят стимулы для роста экономики", - подчеркнула Янченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября в Украине вырастет минимальная заработная плата, размер которой составит 5 тысяч гривен.