Решение НКРЭКУ по поставщикам "последней надежды" противоречит закону — Ассоциация

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пренебрегла правами украинцев во время разработки изменений к Правилам поставки природного газа, Кодекса газотранспортной системы и Типового договора поставки природного газа поставщиком "последней надежды".

Об этом отмечается в письме Ассоциации поставщиков энергоресурсов. Регулятор, вопреки требованиям Закона Украины "О рынке природного газа", нивелировал право потребителя обратиться к поставщику "последней надежды", введя автоматический переход к такому поставщику. Хотя Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает наличие факта обращения потребителя к поставщику "последней надежды", То есть действия, которые должны иметь документальное отражение и подтверждать волю потребителя на заключение договора.

В Ассоциации отмечают, что регистрация клиентов поставщика "последней надежды" в Реестре потребителей без их согласия противоречит нормам закона. "Вследствие такой регистрации потребитель приобретает статус договаривающейся стороны в договоре, который он, возможно, не имел целью заключать", - подчеркивается в письме.

Специалисты АПЭ отмечают, что регулятор предложил механизм смены поставщика, который существенно отличается от процедуры, действующей в аналогичных ситуациях. "Сам факт установки другого от общего механизма смены поставщика в случае поставщика "последней надежды" является: во-первых, условием, дискриминирующим других поставщиков по сравнению с поставщиком "последней надежды".

Во-вторых, влияет на конкурентную способность таких поставщиков по сравнению с поставщиком "последней надежды".

В-третьих, необоснованно устанавливает дополнительные административные барьеры для поставщиков, не выполняющих функции ПОН.

В-четвертых, предоставляют поставщику "последней надежды" дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с другими поставщиками", - подчеркнули в Ассоциации.

"При определении правил для поставщика "последней надежды" мы увидели, как регулятор свободно трактует законодательство в пользу государственного монополиста и пренебрегает правами украинцев. Мы продолжаем настаивать, что условия определения поставщика "последней надежды" были дискриминационными и результаты конкурса лишь усилили влияние государственной монополии на розничный рынок природного газа", — подчеркнул председатель правления Ассоциации Артем Компан. Свои замечания и предложения к нормативно-правовым актам НКРЭКУ, регулирующим деятельность на рынке природного газа, ассоциация направила регулятору.

Напомним, 22 июля Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сроком на три года определена поставщиком последней надежды в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения.