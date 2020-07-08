УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Взвоем от цен: как новые тарифы на электроэнергию отразятся на продуктах – эксперты

Тарифы на электроэнергию для населения расти, может, и не будут – но рост коммерческих тарифов всё равно отразится на кармане потребителя.

8 июля 2020, 13:20
Тарифы на электроэнергию 2020 в Украине потянут за собой всё остальное
Тарифы на электроэнергию 2020 в Украине потянут за собой всё остальное / Reuters

Новые тарифы на электроэнергию в Украине 2020 потянут за собой рост цен на продукты, товары и услуги. Даже если расценки поднимут только для коммерческих потребителей – те в свою очередь всё равно переложат свои дополнительные расходы на плечи клиентов.

"Они сегодня говорят: нет-нет, цена на электроэнергию для людей расти не будет. Серьезно? Да, хорошо – она просто вырастет для промышленности: для магазинов, для бизнеса, для крестьян, для фермеров, а для людей расти не будет. Ну, мы с вами понимаем, что если цена на электроэнергию вырастет для хлебозавода, что произойдет? Если цена на электроэнергию вырастет для молокозавода, что произойдет? Если цена на электроэнергию вырастет для горводоканала, что произойдет? Рост цен, рост тарифов. Вот и все", – заявил в эфире программы Принцип Гольдарба на телеканале KPT экономист Максим Гольдарб.

Читайте такжеТарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в УкраинеАналогичной точки зрения придерживаются и другие эксперты. В частности, народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая так прокомментировала решение об урезании доли атомной энергетики – на пользу так называемой зеленой энергии: "У меня складывается впечатление, что нашу экономику и промышленность бьет не Covid-19, а те решения, которые принимаются правительством".

Как сообщалось, профильная комиссия утвердила решение о повышении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 20%. Пока это только проект – окончательно вопрос должен быть решен 11 июля.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Энергоатом остановит часть своей мощности из-за зеленой и тепловой генерации. Ограничения касаются 10 энергоблоков.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии для Главреда пояснил, что в связи с тем, что у нас увеличились объемы мощностей "зеленой" энергетики, которые имеют преференции на рынке, атомная генерация вынуждена частично сокращать свои мощности.

"Естественно, что такой перекос приведет к росту стоимости электроэнергии, так как зеленая генерация самая дорогая. И перед промышленностью, в первую очередь, станет вопрос о том, во сколько это ей обойдется...

Но саму ситуацию необходимо корректировать, так как за тарифами для промышленности поползут вверх и тарифы для населения.

И нас, похоже, начинают к этому готовить, и потому вводят ограничения на потребление электроэнергии, где, как и в свое время, с газом, начинают искать богатых", – отметил он.

тарифы на электроэнергию новости Украины подорожание
Сейчас вы просматриваете новость «Взвоем от цен: как новые тарифы на электроэнергию отразятся на продуктах – эксперты». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:20
Взвоем от цен: как новые тарифы на электроэнергию отразятся на продуктах – эксперты
13:06
В Минздраве рассказали, кто из украинцев может сделать бесплатный тест на COVID-19
13:05
Yuna 2020 перенесена на 2021 год - когда пройдет церемония
13:04
Порошенко "отличился" у здания суда, опубликовано видео Видео
12:42
Кофе с фекалиями - Чем можно заразиться, испив кофе на вокзале
12:40
Онлайн-выборы обойдутся в 250 раз дешевле "бумажных"- Владислав Савченко актуально
12:27
"Турция помогает деньгами": какие цены на отдых ждут украинцев Видео
12:23
"Украина в зеленой зоне": украинцам упростили въезд в одну из стран Европы
11:58
Волшебники Легенды Аркадии - сюжет, актеры и когда смотреть
11:46
Чат с волонтером Юрием Касьяновым
11:43
В ГБР сообщили о подозрении крупному чиновнику, пропустившему Порошенко на Мальдивы
11:41
Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом"
11:12
Болит низ живота: причины и опасные состояния
11:03
Украина закупит признанный в мире препарат против COVID-19 - МОЗ Видео
11:02
Почему все реформы в Украине обречены на провал мнение
10:41
Почему маски на зеркале заднего вида авто – смертельная опасность: эксперт дал ответ Видео
10:39
Будет ли дистанционное обучение: в Минздраве рассказали, что ждет школьников с 1 сентября
10:36
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля Видео
10:25
Как выбрать хороший ресторан - ТОП 8 советов Ревизора Юлии Панковой
10:12
К чему снится свадьба: горечь или счастье?
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять