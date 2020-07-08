Взвоем от цен: как новые тарифы на электроэнергию отразятся на продуктах – эксперты

Тарифы на электроэнергию 2020 в Украине потянут за собой всё остальное / Reuters

Новые тарифы на электроэнергию в Украине 2020 потянут за собой рост цен на продукты, товары и услуги. Даже если расценки поднимут только для коммерческих потребителей – те в свою очередь всё равно переложат свои дополнительные расходы на плечи клиентов.

"Они сегодня говорят: нет-нет, цена на электроэнергию для людей расти не будет. Серьезно? Да, хорошо – она просто вырастет для промышленности: для магазинов, для бизнеса, для крестьян, для фермеров, а для людей расти не будет. Ну, мы с вами понимаем, что если цена на электроэнергию вырастет для хлебозавода, что произойдет? Если цена на электроэнергию вырастет для молокозавода, что произойдет? Если цена на электроэнергию вырастет для горводоканала, что произойдет? Рост цен, рост тарифов. Вот и все", – заявил в эфире программы Принцип Гольдарба на телеканале KPT экономист Максим Гольдарб.

Читайте такжеТарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в УкраинеАналогичной точки зрения придерживаются и другие эксперты. В частности, народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая так прокомментировала решение об урезании доли атомной энергетики – на пользу так называемой зеленой энергии: "У меня складывается впечатление, что нашу экономику и промышленность бьет не Covid-19, а те решения, которые принимаются правительством".

Как сообщалось, профильная комиссия утвердила решение о повышении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 20%. Пока это только проект – окончательно вопрос должен быть решен 11 июля.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Энергоатом остановит часть своей мощности из-за зеленой и тепловой генерации. Ограничения касаются 10 энергоблоков.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии для Главреда пояснил, что в связи с тем, что у нас увеличились объемы мощностей "зеленой" энергетики, которые имеют преференции на рынке, атомная генерация вынуждена частично сокращать свои мощности.

"Естественно, что такой перекос приведет к росту стоимости электроэнергии, так как зеленая генерация самая дорогая. И перед промышленностью, в первую очередь, станет вопрос о том, во сколько это ей обойдется...

Но саму ситуацию необходимо корректировать, так как за тарифами для промышленности поползут вверх и тарифы для населения.

И нас, похоже, начинают к этому готовить, и потому вводят ограничения на потребление электроэнергии, где, как и в свое время, с газом, начинают искать богатых", – отметил он.