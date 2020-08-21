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"Умеренно стабильный сценарий": Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года

21 августа 2020, 11:27

Выше 29 гривен за один доллар курс не поднимется, считает премьер-министр.

Шмыгаль
Шмыгаль спрогнозировал курс доллара до конца года / УНИАН

Курс доллара в Украине до конца 2020 года будет колебаться в районе 27-28 гривен. Выше 29 гривен за один доллар курс не поднимется.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Укринформ.

"На сегодня, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года", - сказал премьер.

Он заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца, но напомнил, что бюджет пересматривался в апреле, когда ожидалось значительно более сильное влияние мирового кризиса на Украину.

Читайте также"Шок на рынке": в Минфине оценили сценарий резкого скачка курса доллараПо его словам, тогда "перестраховались" и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

"Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал Главред, ранее новый руководитель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что финансовый регулятор, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.

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