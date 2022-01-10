В 2022 году Украина должна выплатить кредиторам 550,71 млрд гривен: график погашения

Внешний долг страны составляет 423,97 млрд гривен.
Министерство финансов Украины опубликовало график помесячных платежей по государственному долгу согласно действующих договоров по состоянию на 1 января текущего года.
Из документа следует, что за 2022 год государство должно выплатить 550,71 млрд гривен: по внутреннему долгу - 423,97 млрд гривен, по внешнему - 126,74 млрд гривен, говорится на сайте Минфина.
Самые большие выплаты предстоят в феврале - 66,31 млрд гривен.
В мае Украине необходимо выплатить кредиторам - 56,44 млрд гривен.
В июне - 56,18 млрд гривен.
В сентябре кредиторы должны получить от Украины 55,63 млрд гривен
Напомним, ранее Украина провела переговоры с Еврокомиссией о предоставлении нового пакета финансовой помощи на сумму 1,2 миллиарда гривен. Дополнительную поддержку Украина попросила, чтобы обеспечить стабильное государственное финансирование в течение нескольких последующих лет.
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