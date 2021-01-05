В Слуге народа рассказали, когда украинцам стоит ждать накопительных пенсий / УНИАН

В нынешнем году накопительная пенсия в Украине станет обязательной для тех людей, которые работают на предприятиях с вредными условиями труда. Однако введения накопительного уровня пенсионной системы для всех, по всей вероятности, пока не будет.

Об этом в интервью порталу Апостроф заявил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев. По его словам, процесс введения накопительных пенсий ‒ крайне сложен, а обсуждение соответствующего законопроекта продолжается. Однако до его окончательного утверждения еще очень далеко.

"Дай Бог, чтобы в 2021 году они до чего-то договорились. Я честно скажу - я не принимаю участия в этих переговорах, в разработке концепта, потому что этим занимается комитет социальной политики и Кабмин. Но из того, что я знаю, у них есть несколько концепций, есть несколько спорных вопросов, и они должны их довести до конца в 2021 году. Чтобы ввести. Я не уверен, что даже с 2022 года - возможно, с 2023 года", ‒ заявил нардеп.

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