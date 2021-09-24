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В Украине с октября вводят новый тариф на газ: кто и сколько будет платить

24 сентября 2021, 20:48
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Цена нового тарифа зафиксирована на весь отопительный сезон.

Цены на газ
В Украине появился новый тариф на газ / pixabay

Новый тарифный план для клиентов накануне отопительного сезона вводит газопоставляюзая компания Нафтогаз.

Согдасно тарифу Комфортный сезон клиент может платить за газ ежемесячно равномерными частями, сообщается на сайте компании.

Тарифный план Комфортный сезон: сроки и цена

Тарифный план Комфортный сезон будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки).

Отмечается, что цена нового тарифа зафиксирована на весь отопительный сезон.

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Что нужно знать о тарифном плане Комфортный сезон

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента — в соответствии с объемом газа, который жильцы конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно — 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Подключиться на этот тарифный план можно в личном кабинете потребителя, подав заявку.

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Клиенты компании могут получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце, если будут оплачивать счета за голубое топливо до 15 числа.

Ранее отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль. В частности, размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.

Ранее сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.

viber
Нафтогаз коммунальные тарифы тарифы на газ ЖКХ-тарифы
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