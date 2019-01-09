Выборы в Украине: социолог объяснила высокий уровень поддержки Зеленского

Высокий уровень поддержки Владимира Зеленского в президентских рейтингах свидетельствует о разочаровании людей в политиках, полагает социолог / Скриншот видео с tsn.ua

Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что высокий уровень поддержки шоумена Владимира Зеленского в президентских рейтингах (в Украине в 2019-м запланированы выборы президента) — своеобразная попытка голосования избирателей против всех кандидатов.

Новыми лицами в политике люди видят хорошо раскрученных людей с телевидения, рассказала эксперт в эфире Громадського.

"Это (высокий уровень поддержки Зеленского в рейтингах — Ред.) свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках. Как бы я сказала, что по крайней мере в опросе это определенная реакция — да хоть бы Зеленский, только бы не вы. Это определенным образом голосование против всех", — отметила собеседница. Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.

Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в будущих президентских выборах. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.